OpenAI peilt historische Bewertung an – und Anleger fiebern mit

OpenAI bereitet eine neue Kapitalrunde vor und zielt dabei auf eine Summe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Sollte das gelingen, könnte das Unternehmen mit bis zu 830 Milliarden US-Dollar bewertet werden, berichten mit der Situation vertraute Personen gegenüber dem Wall Street Journal. Die Gespräche befinden sich noch in einer frühen Phase und die Konditionen sind nicht endgültig festgelegt. Derzeit kann niemand sicher sagen, ob sich ausreichend Investoren finden, die diese gigantische Wette mitgehen wollen. Dennoch arbeitet OpenAI darauf hin, die Runde bis spätestens Ende des ersten Quartals 2026 abzuschließen.

Der geplante Deal wird zu einem entscheidenden Test für die Branche, denn die anfängliche Euphorie an den Finanzmärkten hat spürbar nachgelassen. Viele Anleger begegnen den ambitionierten Wachstumsplänen inzwischen vorsichtiger und stellen zunehmend die Frage, wie tragfähig das rasante Expansionstempo langfristig wirklich ist. OpenAI braucht enorme finanzielle Ressourcen, um seine Modelle weiterzuentwickeln, die teure Infrastruktur zu betreiben und in einem erbarmungslos schnellen Markt nicht den Anschluss zu verlieren. Bereits zuvor berichteten wir, dass das Unternehmen sogar über eine mögliche Börsennotierung nachdenkt.

SoftBank setzt auf eine extreme Zukunftswette

Besonders auffällig ist die Rolle von SoftBank, das sich bereits mit gewaltigen Summen positioniert hat. In diesem Jahr sagte der Technologiekonzern Investitionen von 30 Milliarden US-Dollar zu und verkaufte zuletzt seine Nvidia-Beteiligung für 5,8 Milliarden US-Dollar, um die OpenAI-Wette zu finanzieren. Weitere 22,5 Milliarden US-Dollar sollen bis Jahresende folgen. Parallel dazu treibt OpenAI eine aggressive Deal-Strategie voran, darunter ein umfangreiches Content-Lizenzabkommen sowie eine Investition von einer Milliarde US-Dollar durch Disney – ein Signal, dass das Unternehmen trotz wachsender Zweifel weiterhin enorme Anziehungskraft besitzt.

Staatsfonds sollen die Lücke schließen

Angesichts der geplanten Summen wird OpenAI nach Angaben aus dem Umfeld verstärkt auf souveräne Investoren setzen. Staatsfonds gelten als nahezu unverzichtbar, um diese Größenordnung zu stemmen. Bereits zuvor erhielt das Unternehmen Kapital von MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sodass ein Netzwerk großer internationaler Geldgeber immer wichtiger wird.

Hohe Kosten, harte Konkurrenz, wachsender Druck

Zugleich wächst die Skepsis gegenüber den gigantischen Kosten. OpenAI hat milliardenschwere Infrastrukturprojekte angeschoben, Deals in dreistelliger Milliardenhöhe initiiert und soll bis 2030 mehr als 200 Milliarden US-Dollar verbrennen. Währenddessen verfügt Google über stabile Gewinne, geringe Verschuldung und damit über deutlich mehr finanziellen Atem. Auch bei Partnern wie Oracle und CoreWeave zeigt sich die Nervosität: Ihre Börsenwerte gerieten zuletzt unter Druck, weil Investoren bezweifeln, ob die massiven Rechenzentrumspläne tatsächlich finanzierbar sind.

OpenAI bleibt dennoch der zentrale Motor im globalen KI-Wettlauf. Die anstehende Finanzierungsrunde wird zeigen, ob der Markt bereit ist, diesen Weg weiter mitzugehen – oder ob die Realität die Vision einholt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion