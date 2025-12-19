CANCOM SE - Aktie mit schwachem Handelstag - 19.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CANCOM SE Aktie. Mit einer Performance von -2,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,80 %, geht es heute bei der CANCOM SE Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Obwohl die CANCOM SE Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um +3,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CANCOM SE um +20,77 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,29 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +18,47 % 1 Jahr +23,25 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 868,25 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.