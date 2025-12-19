Farizon SV demonstriert Weltklasse-Performance und beweist Reichweite in der Praxis

HANGZHOU, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Verbreitung von Nutzfahrzeugen mit neuer Energie reichen die Spezifikationen auf dem Papier nicht mehr aus, um anspruchsvolle Nutzer zu überzeugen. Nur ein Praxistest unter extremen Bedingungen kann eine glaubwürdige Validierung der tatsächlichen Reichweitenleistung liefern. Vor kurzem wurde der Farizon SV zwei strengen Tests unterzogen: einem fünftägigen Geländetest im Vereinigten Königreich und einem Höhentest auf der Qinghai-Gansu-Route in China. Ein Test fand bei niedrigen Temperaturen, anhaltendem Regen und auf europäischen Fernstraßen statt; der andere Test wurde in großer Höhe, mit erheblichen Höhenunterschieden und komplexen Temperaturschwankungen auf der Hochebene durchgeführt. Trotz der sehr unterschiedlichen Umgebungen führten beide Tests zu demselben Ergebnis: Die robuste Reichweitenleistung des Farizon SV übertraf die Erwartungen bei weitem und erfüllte die praktischen Anforderungen der Nutzer in beiden Ländern.

UK EV Rallye: 1.043 Meilen in fünf Tagen – die tatsächliche Effizienz übertrifft die offiziellen Angaben

Anfang September hat der Farizon SV bei einer der anspruchsvollsten EV-Reichweiten-Expeditionen der Welt – der GREENFLEET Explorer EV Rallye – fünf Tage lang eine „unmögliche Herausforderung" gemeistert. Vom 1. bis 5. September startete eine Flotte von SV in Newquay in der englischen Grafschaft Cornwall, durchquerte die Landschaft von Devon, Somerset, Dorset und Hampshire, erkundete die Küsten Englands, kämpfte mit den Autobahnen von Kent und dem Großraum London, durchquerte die Midlands, besuchte das Hochland des Peak District und kam schließlich in Knutsford in der Grafschaft Cheshire an. Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke pro Fahrzeug betrug 1.043 Meilen (ca. 1.678 km) und umfasste einen anspruchsvollen Mix aus Autobahn-, Bundesstraßen-, Stadt- und Landstraßen-Fahrbedingungen. Unter realen Belastungen, wechselnden Witterungsbedingungen und realen Straßenverhältnissen übertraf die Energieeffizienz von zwei der getesteten Varianten ihre offiziellen WLTP-zertifizierten Werte, während eine dritte Variante – ein L1H1 – eine Reichweitenerfüllung von 92,5 % erreichte.