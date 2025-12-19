    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren bei Lufthansa

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine aktuellen Pilotenstreiks bei Lufthansa geplant.
    • VC Cockpit setzt auf juristische Schritte im Tarifkonflikt.
    • Schiedsverfahren zur Perspektivvereinbarung wird vorbereitet.
    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren bei Lufthansa
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Fluggesellschaft Lufthansa müssen die Passagiere weiterhin nicht mit aktuellen Pilotenstreiks rechnen. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit (VC) setzt im Tarifkonflikt mit dem Unternehmen vorerst auf juristische Schritte. Trotz einer gültigen Urabstimmung von Ende September ruft die VC ihre Mitglieder weiterhin nicht zu einem Arbeitskampf auf.

    Man bereite die Einleitung eines Schiedsverfahrens vor, teilte die Spartengewerkschaft am Freitag mit. Dabei geht es um die 2017 geschlossene Perspektivvereinbarung (PPV), mit der Lufthansa der VC eine Mindestflotte von 325 Flugzeugen zugesichert hatte. Diese Jets sollten ausschließlich von Piloten geflogen werden, die zu den Konditionen des mit der VC geschlossenen Konzerntarifvertrags beschäftigt waren. Lufthansa hat den Vertrag nach dem Corona-Schock im Dezember 2021 einseitig gekündigt und seitdem Flugzeuge in Flugbetriebe verlagert, in denen niedrigere Lohnkosten für die Crews anfallen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,08€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,15€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aus Sicht der Gewerkschaft hat das Unternehmen die Zusage seit Jahren nicht eingelöst und sich einer friedlichen Einigung verweigert. "Die Lufthansa hat das Interesse an einer gütlichen Einigung offenbar verloren", erklärt VC-Präsident Andreas Pinheiro. Nachdem die Lufthansa sämtliche vorgeschlagenen einvernehmlichen Streitbeilegungsoptionen ungenutzt gelassen habe, ziehe die VC nun die vorgesehene Konsequenz. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

    Die VC befindet sich in einem offenen Tarifkonflikt um die Betriebsrenten der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Lufthansa Cargo. Ende September hatten sich die VC-Mitglieder in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit die Streikfähigkeit hergestellt. Trotz dieser Drohung blieben weitere Gespräche zwischen der Pilotengewerkschaft und Lufthansa ohne Ergebnis./ceb/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

    +0,05 %
    +5,89 %
    +13,07 %
    +15,12 %
    +39,36 %
    +7,75 %
    +28,40 %
    -11,78 %
    +88,73 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 8,614 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,30 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,64 %/+4,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf operative Nachrichten und Analystenstimmen: Verkauf von zwei 747‑8 für rund 340 Mio.€ als bilanzstärkender Sondereffekt, Prognose von +6% Langstreckenwachstum und Fokus auf US‑Premiumkunden, Kepler‑Kaufempfehlung mit Ziel 11€ und starker Kurssprung bis ~8,64€, ungewöhnlich hohe Handelsvolumina und Schlussauktion‑Trades sowie Debatten, ob die Rallye nachhaltig oder nur Window‑Dressing/Analysten‑Strohfeuer ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren bei Lufthansa Bei der Fluggesellschaft Lufthansa müssen die Passagiere weiterhin nicht mit aktuellen Pilotenstreiks rechnen. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit (VC) setzt im Tarifkonflikt mit dem Unternehmen vorerst auf juristische Schritte. Trotz einer gültigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     