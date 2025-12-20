Neuer Look, neue Features: wallstreetONLINE im Jahresrückblick 2025

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer von wallstreetONLINE, liebe Börsencommunity,

auch im Jahr 2025 hat das Team von wallstreetONLINE intensiv daran gearbeitet, die Plattform weiterzuentwickeln, zu optimieren und noch nutzerfreundlicher zu gestalten. In diesem Überblick stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen vor, die im Laufe des Jahres umgesetzt wurden.

Verbesserungen im Bereich Community & Forum

Überarbeitete Community-Startseite:

Die Community-Startseite wurde vollständig neugestaltet. Bewährte Funktionen bleiben erhalten, redundante Elemente wurden entfernt. Neu hinzugekommen sind unter anderem ein Community-Feed mit den neuesten Postings sowie eine intuitive Diskussionssuche. Der Diskussionseinstieg wurde an vielen Stellen erleichtert (z.B. können in der Tabelle "Meistdiskutierte Wertpapiere" nun direkt die dazugehörigen Diskussionen aufgerufen werden). Außerdem wirkt das neue Fullscreen-Layout deutlich aufgeräumter und moderner.

Modernisiertes Diskussionsdesign:

Die Diskussionen präsentieren sich nun in einem zeitgemäßen Design. Antworten auf einzelne Postings können durch Klick auf "Antworten" direkt unter dem jeweiligen Beitrag angezeigt werden. So lassen sich auch verzweigte Diskussionen deutlich besser nachvollziehen. Zudem werden nun 20 Postings pro Seite dargestellt.

Neue Slidermodule in Diskussionen:

Die Diskussionen wurden um Slidermodule erweitert, in denen die besten Beiträge im Thread, sowie weitere Diskussionen, in denen hier aktive Nutzer ebenfalls engagiert sind, angezeigt werden.

Neuer Beitragseditor:

Der neue Editor zeigt Formatierungen bereits während der Eingabe an. Zusätzlich stehen erweiterte Formatierungsoptionen wie Farben oder Blocksatz zur Verfügung.

Automatische Zwischenspeicherung von Beiträgen:

Alle Beiträge werden automatisch als Entwurf gespeichert. Sollte ein Tab oder Browser versehentlich geschlossen werden, kann der unfertige Beitrag über den neuen Button „Entwurf“ wiederhergestellt werden.

Nachträgliches Bearbeiten von Beiträgen:

Forenpostings lassen sich nun nach dem Absenden innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde – oder bis ein Folgebeitrag erscheint – bearbeiten.

Reaktivierung archivierter Diskussionen:

Geschlossene Diskussionen können nun von jedem Nutzer durch das Verfassen eines neuen Beitrags wieder aktiviert werden.

Verbesserte Nutzerverwaltung:

Das Ausblenden oder Ignorieren anderer Nutzer (z. B. keine Beiträge oder Boardmails mehr anzeigen) wurde übersichtlicher und intuitiver gestaltet.

Vereinfachter Bildupload:

Das Hochladen von Bildern wurde deutlich vereinfacht. Zudem gibt es nun kein Größenlimit mehr für hochgeladene Bilder.

Neugestaltete Forenübersicht:

Die Übersichtsseite aller Foren wurde optisch überarbeitet und bietet nun eine bessere Orientierung. Beliebte Diskussionen werden in einem neuen Slidermodul angezeigt. Darüber hinaus schlägt das „Für Sie“-Modul auf Basis Ihrer Aktivitäten, Ihrer Watchlisten und Ihrer Portfolios Diskussionen vor, die Ihren Interessen entsprechen sollten.

Direkter Zugriff auf Nutzerprofile:

Profilseiten von wO-Nutzern können nun direkt aus dem Forum heraus aufgerufen werden.

Überarbeitetes DAX-Tippspiel:

Das beliebte DAX-Tippspiel wurde modernisiert und wird nun an mehreren Stellen im Forum prominenter beworben.

Neue Diskussion „wO-Wochenchancen":

Ergänzend zu den Tagestradingchancen wurde eine automatisch angelegte Diskussion für mittelfristige Anlageideen eingeführt. Diese startet jeden Samstag mit einem Überblick über relevante Wirtschafts- und Unternehmenstermine der kommenden Woche.

Optimierte öffentliche Profilseiten:

Die öffentlichen Profilseiten wurden visuell aufgewertet und um neue Funktionen ergänzt. Slidermodule ermöglichen das Durchblättern der beliebtesten und neuesten Beiträge eines Nutzers. Veröffentlichte Watchlisten und Portfolios können ebenfalls direkt eingesehen werden.

Verbesserungen an den Wertpapierdetailseiten

Neues Layout der Wertpapierdetailseiten:

Die Wertpapierdetailseiten nun den gesamten Bildschirm und präsentieren alle Inhalte klarer und strukturierter. Die einzelnen Elemente wurden harmonischer angeordnet und zusätzlich wird – sofern vorhanden – das Firmen- oder Emittentenlogo angezeigt.

Verbesserte Chartanalyse:

Das Layout sowie die Funktionalität der detaillierten Charts (Analyse-Funktion) wurden umfassend optimiert. Die Charts werden nun über die volle Bildschirmbreite dargestellt, Funktionen und Buttons wurden neu angeordnet. Dies ermöglicht eine aufgeräumte, übersichtliche und visuell ansprechendere Nutzung.

Heatmap für Indices:

Auf den Detailseiten der Indizes steht jetzt eine Heatmap zur Verfügung, mit der Sie die tagesaktuelle Entwicklung der enthaltenen Werte auf einen Blick erfassen können.

Grafische Darstellung der Fundamentalkennzahlen :

Die wichtigsten Fundamentalkennzahlen sowie deren Entwicklung über die vergangenen Jahre werden nun anschaulich in grafischer Form direkt auf den Wertpapierdetailseiten dargestellt.

Neues „Aktie Kompakt"-Modul:

Im neuen Aktie-Kompakt-Modul finden Sie die wichtigsten Kennzahlen übersichtlich zusammengefasst. Ergänzt wird dies durch eine Sternebewertung (ein bis drei Sterne), die auf Performance- und Fundamentalkennzahlen basiert.

Community-Sentiment:

Beiträge aus der Community zum aufgerufenen Wertpapier werden jetzt KI-gestützt zusammengefasst und als kompaktes Sentiment (bzw. Einschätzung) direkt auf den Wertpapierdetailseiten angezeigt.

Aktuelle Nachrichten – kompakt zusammengefasst:

Die neuesten Nachrichten zum aufgerufenen Wertpapier werden KI-unterstützt analysiert und als übersichtliche Kurzzusammenfassungen direkt auf den Detailseiten angezeigt.

Communitybeiträge:

Die aktuellsten Communitybeiträge zum aufgerufenen sind nun ebenfalls auf den jeweiligen Wertpapierdetailseiten integriert.

Verbesserungen im Nachrichtenbereich

Automatisch generierte Nachrichten:

Unter dem neuen Autorennamen „Markt Bote“ werden Nachrichten automatisiert auf Basis von Ad-hoc-Meldungen, Community-Metriken und Unternehmensterminen erstellt. Diese Beiträge ergänzen das redaktionelle Angebot von wallstreetONLINE. Durch die Automatisierung sind sie besonders aktuell und erscheinen schneller, als es einer Redaktion möglich wäre.

Größere Bilder:

Nachrichtenartikel können ab sofort mit einem größeren (Vorschau-) Bild versehen werden. Das sorgt für mehr Aufmerksamkeit, eine stärkere visuelle Wirkung und einen moderneren Ersteindruck beim Lesen.

In Artikeln enthaltene Werte:

In Artikeln enthaltene Wertpapiere werden nun in einem optisch reduzierten und zugleich ansprechenden Slider-Modul dargestellt. Dadurch fügen sie sich harmonischer in den Lesefluss ein und ermöglichen gleichzeitig einen schnellen Wechsel zur entsprechenden Wertpapierdetailseite.

Neugestaltetes Autorenverzeichnis:

Das Autorenverzeichnis wurde überarbeitet. Es zeigt nun die beliebtesten Autorinnen und Autoren an, während inaktive Profile ausgeblendet werden.

Weitere Verbesserungen

Smart Portfolio Guide:

Der neue Smart Portfolio Guide analysiert Ihr Portfolio mithilfe von KI, zeigt Stärken und Risiken übersichtlich auf und liefert passgenaue Anlageempfehlungen für Ihre individuelle Strategie.

Firmenlogo im Browsertab:

Auf Wertpapierdetailseiten wird im Browsertab nun das zum Wertpapier dazugehörige Firmenlogo angezeigt – sofern sich der Tab im Hintergrund befindet.

Ausblick 2026

Im kommenden Jahr werden wir unter anderem die Datenqualität weiter verbessern, die Suche nach Wertpapieren, (ETF-)Fonds und Derivaten grundlegend überarbeiten sowie eine neue Statistikseite mit einer umfassenden Übersicht über die Community-Aktivitäten einführen.

Gerne nehmen wir auch Ihre Ideen und Vorschläge zur Weiterentwicklung von der Plattform entgegen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback im wallstreetONLINE Feedback-Thread oder über E-Mail an feedback@wallstreet-online.de.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, weiterhin viel Freude auf wallstreetONLINE und viel Erfolg an den Börsen.

Viele Grüße

Ihr wallstreetONLINE Team