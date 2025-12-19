Börsen Update Europa - 19.12. - OMX Stockholm 30 stark +0,33 %

Der MDAX steht bei 30.280,81 PKT und gewinnt bisher +0,22 %. Top-Werte: AUTO1 Group +3,88 %, United Internet +3,09 %, Delivery Hero +2,89 % Flop-Werte: RENK Group -1,03 %, TAG Immobilien -1,02 %, ThyssenKrupp -0,88 %

Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 24.200,50 PKT und steigt um +0,25 %. Top-Werte: Bayer +1,56 %, Commerzbank +1,35 %, Hannover Rueck +1,23 % Flop-Werte: Zalando -1,04 %, Deutsche Boerse -1,04 %, Scout24 -0,90 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.553,14 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: United Internet +3,09 %, 1&1 +1,37 %, Kontron +1,02 %

Flop-Werte: CANCOM SE -2,21 %, AIXTRON -0,78 %, SAP -0,67 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.737,65 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Ferrari +1,95 %, Bayer +1,56 %, ENI +1,26 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,23 %, Deutsche Boerse -1,04 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,88 %

Der ATX bewegt sich bei 5.217,86 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,69 %, BAWAG Group +1,36 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,25 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,76 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,52 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,00 %

Der SMI steht bei 13.112,61 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Holcim +0,99 %, Swiss Re +0,83 %, Roche Holding +0,77 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,45 %, Partners Group Holding -1,22 %, Nestle -1,19 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.138,36 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,74 %, SAFRAN +1,05 %, Credit Agricole +0,95 %

Flop-Werte: Kering -2,76 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,61 %, L'Oreal -1,23 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.831,77 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,30 %, Nordea Bank Abp +1,06 %, Swedbank Shs(A) +0,88 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,00 %, SSAB Registered (A) -0,98 %, Getinge (B) -0,19 %