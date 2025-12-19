Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Plus von 2,74% – Alle Details! - 19.12.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +2,74 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 88.349,91USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +4,52 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +4,00 %, Solana SOL/USD änderte sich um +5,16 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -2,47 %, ETH/USD um -5,10 %, SOL/USD um -6,47 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -9,49 %.