Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Plus von 2,74% – Alle Details! - 19.12.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +2,74 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 88.349,91USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +4,52 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +4,00 %, Solana SOL/USD änderte sich um +5,16 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -2,47 %, ETH/USD um -5,10 %, SOL/USD um -6,47 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -9,49 %.
+3,03 %
-6,22 %
-5,13 %
-24,99 %
+865,58 %
+4,76 %
-9,94 %
-6,60 %
-36,46 %
+1.217,34 %
+3,59 %
-10,21 %
-13,35 %
-40,58 %
+957,38 %
+5,40 %
-9,96 %
-10,29 %
-50,39 %
+15.669,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte