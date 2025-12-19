Kloeckner Aktie im Ausverkauf - 19.12.2025

Mit einer Performance von -4,68 % musste die Kloeckner Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute bei der Kloeckner Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kloeckner-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,22 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kloeckner Aktie damit um +9,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Kloeckner um +92,78 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Kloeckner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,90 % 1 Monat +65,60 % 3 Monate +56,22 % 1 Jahr +91,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kloeckner Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstieg und Neubewertung der Klöckner‑Aktie, geringe Rücksetzer nach dem ersten Schub, fundamentale Bewertung (EBITDA‑Multiple) mit Chancen über 12 €, technischen Chartausbruch, Put‑Optionen/Shorts als möglicher Kursdruck zum Aufstocken von Positionen sowie Rossmanns >10%‑Beteiligung und Übernahme‑Spekulationen (rund 11–12 €), Ziel: zweistellige Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kloeckner eingestellt.

Informationen zur Kloeckner Aktie

Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 811,97 Mio.EUR € wert.

Kloeckner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.