Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft

    Foto: maroke - stock.adobe.com

    QINGDAO, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Haier Group, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation, hat offiziell das 7. Global Fans Festival (das „Fans Festival") gestartet. Nach einem äußerst erfolgreichen Start am 20. November in Liverpool zelebriert das Fan-Festival 2026 unter dem Motto „Champion Your Haier Life" den Geist der Champions – vom Sport bis zum Alltag.

    Was 2019 als Social-Media-Kampagne begann, hat sich zu einer Reihe globaler interaktiver Veranstaltungen entwickelt, die den Fans die Marke näher bringen. Im Rahmen dieser Reise hat das Fan-Festival die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum in der Haier-Zentrale, Fan-Touren während der AWE in China, Roland-Garros und den Australian Open, den ATP Finals in Italien, den Haier Fans Cup Tennis Challenge und vieles mehr veranstaltet. Durch spannende Online- und Offline-Aktivitäten hat Haier eine tiefere emotionale Bindung zu den Nutzern aufgebaut und sich als sympathische und authentische Marke etabliert.

    Haier Malaysia Welcomes the 7th Global Fans Festival with Immersive Pop-Up Experience

    Vom 17. bis 21. Dezember 2025 fand in Kuala Lumpur, Malaysia, im Pavillon Bukit Jalil - The Piazza ein fünftägiges Pop-up des Fans Festival statt. Auf einer Fläche von 2.600 Quadratmetern lud die Veranstaltung Sportbegeisterte und Haier-Fans dazu ein, sich Spiele anzuschauen, Fußball, Tennis und Badminton zu spielen und so den neuen smarten Lifestyle zu erleben.

    Das vollständig überarbeitete 2026 Fans Festival ist eine Initiative von Haier, um seinen Nutzern und langjährigen Fans auf der ganzen Welt etwas zurückzugeben. Es steht ganz im Zeichen des Sports und umfasst über 100 Haier Fans Cup-Veranstaltungen, die das ganze Jahr über in mehr als 20 Ländern und Regionen weltweit stattfinden, darunter Melbourne, Shanghai, Paris, Berlin und vielen anderen. Die Fans erwartet ein umfassendes Angebot an unterhaltsamen Sportfestivals und Offline-Erlebnispavillons, in denen sie Neues entdecken, spielen und kulinarische Köstlichkeiten genießen können.

    „Mit Blick auf das Jahr 2026 wird das Haier Global Fans Festival drei wichtige Neuerungen erfahren: die Ausweitung unserer globalen Präsenz auf weitere Länder, darunter Australien, Frankreich und Deutschland, und die Erweiterung des Umfangs der gemeinsamen Entwicklung; die Schaffung innovativer immersiver Erlebnisse, um die Grenzen zwischen Online- und Offline-Interaktion zu überwinden und die interaktive Beteiligung zu verbessern; sowie die Vertiefung emotionaler Bindungen durch Sportmarketing, wodurch Nutzer aktiv an der Produkt- und Dienstleistungsinnovation mitwirken und zu echten Mitgestaltern des Haier-Ökosystems werden können," teilte WangMei Yan, Vizepräsidentin und Leiterin für Branding der Haier Group, mit.

