    SdK veröffentlicht Schwarzbuch 2025: Die dunkle Seite der Börse enthüllt

    Vom Dieselskandal bis Wirecard, von Social-Media-Tipps bis Staatsanleihen: Das Schwarzbuch Börse 2025 legt schonungslos die Schwachstellen des Kapitalmarkts offen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. hat das Schwarzbuch Börse 2025 veröffentlicht, das zentrale Missstände im deutschen Kapitalmarkt dokumentiert.
    • Der VW-Dieselskandal wird thematisiert, wobei der Bundesgerichtshof die frühere Zustimmung der Hauptversammlung zum Deckungsvergleich für nichtig erklärt hat.
    • Der Wirecard-Skandal zeigt Versagen der Institutionen bei der Aufarbeitung, und geschädigte Aktionäre werden im Insolvenzverfahren nachrangig behandelt.
    • Risiken von Anlageempfehlungen in sozialen Medien werden hervorgehoben, und die SdK fordert mehr finanzielle Bildung zur Minimierung von Anlagebetrug.
    • Staatsanleihen stehen unter Druck durch steigende Schulden und eine schwache Wirtschaft, was die Risiken dieser Anlageklasse erhöht.
    • Die Ausgabe behandelt auch politische Einflüsse auf die Finanzmärkte, insbesondere im Zusammenhang mit Donald Trump, sowie weitere Missstände im Kapitalmarkt.






