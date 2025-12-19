29 0 Kommentare SdK veröffentlicht Schwarzbuch 2025: Die dunkle Seite der Börse enthüllt

Vom Dieselskandal bis Wirecard, von Social-Media-Tipps bis Staatsanleihen: Das Schwarzbuch Börse 2025 legt schonungslos die Schwachstellen des Kapitalmarkts offen.

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. hat das Schwarzbuch Börse 2025 veröffentlicht, das zentrale Missstände im deutschen Kapitalmarkt dokumentiert.

Der VW-Dieselskandal wird thematisiert, wobei der Bundesgerichtshof die frühere Zustimmung der Hauptversammlung zum Deckungsvergleich für nichtig erklärt hat.

Der Wirecard-Skandal zeigt Versagen der Institutionen bei der Aufarbeitung, und geschädigte Aktionäre werden im Insolvenzverfahren nachrangig behandelt.

Risiken von Anlageempfehlungen in sozialen Medien werden hervorgehoben, und die SdK fordert mehr finanzielle Bildung zur Minimierung von Anlagebetrug.

Staatsanleihen stehen unter Druck durch steigende Schulden und eine schwache Wirtschaft, was die Risiken dieser Anlageklasse erhöht.

Die Ausgabe behandelt auch politische Einflüsse auf die Finanzmärkte, insbesondere im Zusammenhang mit Donald Trump, sowie weitere Missstände im Kapitalmarkt.





Lesen Sie auch "Ziemlich überkauft" Silber: Das Risiko steigt brutal Mega-Deal geplatzt Nach Übernahme-Schock: Dieses Institut verteilt Milliarden an Anleger! Doppelschlag am Freitag Nicht Rheinmetall: Rüstungshersteller ziehen Mega-Aufträge an Land E-Auto-Vorwürfe Irreführende Angaben? Warum Italien Tesla, VW und Co. verschont





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.