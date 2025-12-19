EVAN Group plc: Anleihe-Delisting beschlossen
Die EVAN Group plc zieht sich mit ihrer Anleihe aus dem Freiverkehr der Frankfurter Börse zurück – ein Schritt, der die angespannte wirtschaftliche Lage des Unternehmens widerspiegelt.
Foto: adobe.stock.com
- Die EVAN Group plc hat beschlossen, ihre Anleihe im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu delisten.
- Der letzte Handelstag der EVAN-Anleihe im Freiverkehr wird voraussichtlich der 30. Januar 2026 sein.
- Der Beschluss zum Delisting wurde vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Insolvenzverwalters gefasst.
- Die Entscheidung erfolgte aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und der damit verbundenen Kosten.
- Die Anleihe ist eine 6,0 % Anleihe 2017/2022 mit ISIN: DE000A19L426.
- Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting unverzüglich eingeleitet.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.