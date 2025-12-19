    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsEvan Group Unternehmensanleihe 6,00 % bis 07/22 AnleihevorwärtsNachrichten zu Evan Group Unternehmensanleihe 6,00 % bis 07/22
    EVAN Group plc: Anleihe-Delisting beschlossen

    Die EVAN Group plc zieht sich mit ihrer Anleihe aus dem Freiverkehr der Frankfurter Börse zurück – ein Schritt, der die angespannte wirtschaftliche Lage des Unternehmens widerspiegelt.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die EVAN Group plc hat beschlossen, ihre Anleihe im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu delisten.
    • Der letzte Handelstag der EVAN-Anleihe im Freiverkehr wird voraussichtlich der 30. Januar 2026 sein.
    • Der Beschluss zum Delisting wurde vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Insolvenzverwalters gefasst.
    • Die Entscheidung erfolgte aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und der damit verbundenen Kosten.
    • Die Anleihe ist eine 6,0 % Anleihe 2017/2022 mit ISIN: DE000A19L426.
    • Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting unverzüglich eingeleitet.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
