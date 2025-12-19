    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Bund bestellt 200 Schützenpanzer bei KNDS und Rheinmetall

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr bestellt 200 Puma-Panzer für 4,2 Mrd.
    • Auftrag an Rheinmetall und KNDS aufgeteilt.
    • Erste Auslieferung der Panzer für 2028 geplant.
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat 200 Puma-Schützenpanzer bestellt. Das Beschaffungsamt habe einen entsprechenden Auftrag mit einem Wert von 4,2 Milliarden Euro unterzeichnet, teilten die Rüstungskonzerne Rheinmetall in Düsseldorf und KNDS Deutschland in München mit.

    Der Auftrag geht an ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Waffenschmieden, die sich den Umsatz hälftig aufteilen. Die ersten Schützenpanzer sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden.

    Die Bestellung geht auf einen bereits 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrag zurück, der zunächst zu einem Auftrag von 50 Schützenpanzern führte. Jetzt folgt die zweite, deutlich größere Order. Sie enthält auch Schutzmodule und Lagerbehälter. Der Puma bietet neun Soldaten Platz, darunter sechs Mann als Schützentrupp./wdw/DP/stw

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 1.553 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,05 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +32,22 %/+45,11 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursrichtung der Rheinmetall-Aktie: Charttechnisch wird diskutiert, dass das Gap bei 1.560 geschlossen ist und offen bleibt, ob der Abwärtstrend überwunden wird oder fortgesetzt. Einige erwarten bis Anfang Januar eine mögliche Trendwende, andere sehen eine neue, schwächere Trendstruktur. Als fundamentale Treiber werden erhöhte Rüstungsausgaben/NATO‑Aufrüstung und EU-Finanzierungsentscheidungen genannt, die Bewertung und Sentiment beeinflussen können.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

