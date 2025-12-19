    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Der Konkurrenz enteilt

    Adidas schlägt Nike klar

    Adidas wächst schneller als alle großen Rivalen, die Margen steigen deutlich. Trotzdem reagiert der Markt nervös. Warum Anleger auf 2026 schauen und weshalb Adidas weiter Boden gutmachen könnte.

    Der Konkurrenz enteilt - Adidas schlägt Nike klar
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal geriet die Adidas-Aktie zunächst unter Druck. Der Markt reagierte trotz der bereits am 21. Oktober angehobenen Prognose nervös und blickt vor allem mit Sorge auf die Perspektiven für das Jahr 2026, wie Jörg Philipp Frey, Analyst bei Warburg Research, erläutert.

    Zwar belasten anhaltende Preissteigerungen weiterhin die Konsumenten. Dennoch wächst Adidas deutlich schneller als die Konkurrenz. Im dritten Quartal erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 12 Prozent und war damit die am schnellsten wachsende große Sportartikelmarke. Besonders überzeugend ist aus Sicht von Warburg die Margenentwicklung. In den ersten neun Monaten erreichte Adidas eine EBIT-Marge von 10,1 Prozent.

    Auch die Belastungen durch US-Zölle hat das Unternehmen laut Frey gut im Griff. Die verbleibenden negativen Effekte summieren sich auf rund 120 Millionen Euro. Zusätzlich dürfte Adidas im Jahr 2026 von günstigeren Währungsabsicherungen profitieren. Vor diesem Hintergrund hält Warburg das bestätigte Margenziel von 10 Prozent für realistisch. Rückenwind erwartet der Analyst zudem von der Fußball-Weltmeisterschaft, die die Outperformance gegenüber Wettbewerbern weiter verstärken dürfte. Adidas bleibe die führende Fußballmarke weltweit.

    Ein Vergleich mit dem wichtigsten Rivalen unterstreicht diese Einschätzung. Die jüngst veröffentlichten Zahlen von Nike für das zweite Quartal zeigen laut Warburg eine deutlich schwächere Markendynamik. Nike steigerte den Umsatz lediglich um ein Prozent und lag damit mehr als zehn Prozentpunkte hinter Adidas. 

    Zudem sank der Direktvertrieb an Verbraucher bei Nike um neun Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse, während Adidas im vergangenen Quartal ein 13-prozentiges Wachstum meldete. Dadurch verschlechterte sich die ohnehin schwache Dynamik bei Nike weiter. Warburg sieht deshalb weiterhin erhebliches Potenzial für Adidas, Marktanteile zu gewinnen.

    Trotz der starken operativen Entwicklung bewertet der Markt die Aktie aus Sicht von Warburg zurückhaltend. Adidas wird aktuell nur mit dem 1,1-fachen des Unternehmenswerts zum Umsatz gehandelt und liegt damit wieder auf dem Bewertungsniveau zu Beginn der Amtszeit von Adidas-CEO Björn Gulden. Die deutliche Margenerholung und das starke Wachstum würden damit kaum honoriert. Auch auf Ergebnisebene sei die Bewertung attraktiv. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt bei rund 17.

    adidas

    -0,87 %
    -0,12 %
    +7,19 %
    -9,33 %
    -30,52 %
    +34,77 %
    -42,86 %
    +86,31 %
    +1.665,36 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

    Warburg Research bekräftigt daher die Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Das Kursziel liegt bei 255 Euro. Das entspricht einem Aufwärtpotenzial von gut 50 Prozent.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    Der Konkurrenz enteilt Adidas schlägt Nike klar Adidas wächst schneller als alle großen Rivalen, die Margen steigen deutlich. Trotzdem reagiert der Markt nervös. Warum Anleger auf 2026 schauen und weshalb Adidas weiter Boden gutmachen könnte.
