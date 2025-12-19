Adidas schlägt Nike klar

Zwar belasten anhaltende Preissteigerungen weiterhin die Konsumenten. Dennoch wächst Adidas deutlich schneller als die Konkurrenz. Im dritten Quartal erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von 12 Prozent und war damit die am schnellsten wachsende große Sportartikelmarke. Besonders überzeugend ist aus Sicht von Warburg die Margenentwicklung. In den ersten neun Monaten erreichte Adidas eine EBIT-Marge von 10,1 Prozent.

Nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal geriet die Adidas-Aktie zunächst unter Druck. Der Markt reagierte trotz der bereits am 21. Oktober angehobenen Prognose nervös und blickt vor allem mit Sorge auf die Perspektiven für das Jahr 2026, wie Jörg Philipp Frey, Analyst bei Warburg Research, erläutert.

Auch die Belastungen durch US-Zölle hat das Unternehmen laut Frey gut im Griff. Die verbleibenden negativen Effekte summieren sich auf rund 120 Millionen Euro. Zusätzlich dürfte Adidas im Jahr 2026 von günstigeren Währungsabsicherungen profitieren. Vor diesem Hintergrund hält Warburg das bestätigte Margenziel von 10 Prozent für realistisch. Rückenwind erwartet der Analyst zudem von der Fußball-Weltmeisterschaft, die die Outperformance gegenüber Wettbewerbern weiter verstärken dürfte. Adidas bleibe die führende Fußballmarke weltweit.

Ein Vergleich mit dem wichtigsten Rivalen unterstreicht diese Einschätzung. Die jüngst veröffentlichten Zahlen von Nike für das zweite Quartal zeigen laut Warburg eine deutlich schwächere Markendynamik. Nike steigerte den Umsatz lediglich um ein Prozent und lag damit mehr als zehn Prozentpunkte hinter Adidas.

Zudem sank der Direktvertrieb an Verbraucher bei Nike um neun Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse, während Adidas im vergangenen Quartal ein 13-prozentiges Wachstum meldete. Dadurch verschlechterte sich die ohnehin schwache Dynamik bei Nike weiter. Warburg sieht deshalb weiterhin erhebliches Potenzial für Adidas, Marktanteile zu gewinnen.

Trotz der starken operativen Entwicklung bewertet der Markt die Aktie aus Sicht von Warburg zurückhaltend. Adidas wird aktuell nur mit dem 1,1-fachen des Unternehmenswerts zum Umsatz gehandelt und liegt damit wieder auf dem Bewertungsniveau zu Beginn der Amtszeit von Adidas-CEO Björn Gulden. Die deutliche Margenerholung und das starke Wachstum würden damit kaum honoriert. Auch auf Ergebnisebene sei die Bewertung attraktiv. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liegt bei rund 17.

Warburg Research bekräftigt daher die Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Das Kursziel liegt bei 255 Euro. Das entspricht einem Aufwärtpotenzial von gut 50 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



