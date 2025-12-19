Ehemaliger WHO-Berater wird Scientific Advisor bei LIR Life Sciences – Ex-Experte für Gesundheit
Ein erfahrener WHO-Berater unterstützt nun Lir Life Sciences: Gemeinsam treiben sie ein innovatives Adipositas-Pflaster voran, das Therapien weltweit zugänglicher machen soll.
- Dr. Peter Singer, ein internationaler Gesundheitsexperte und ehemaliger Berater der WHO, wird wissenschaftlicher Berater von Lir Life Sciences Corp.
- Singer bringt über 25 Jahre Erfahrung in Gesundheitsinnovation, öffentlicher Gesundheitspolitik und globaler Entwicklung mit.
- Lir Life Sciences entwickelt ein transdermales Pflaster zur Behandlung von Adipositas, das eine nadelfreie und kostengünstige Alternative zu injizierbaren Medikamenten bieten soll.
- Der Markt für Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf etwa 95 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei Lir Life Sciences eine innovative Lösung für den eingeschränkten Zugang zu Therapien anstrebt.
- Das Unternehmen hat bereits internationale Patente angemeldet und plant klinische Studien der Phase 1/2 für 2026.
- Lir Life Sciences zielt darauf ab, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen, skalierbaren Lösungen zu bekämpfen und gleichzeitig Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern und NGOs aufzubauen.
