    Bitcoin erholt sich von Vortagsverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Kurs am Freitag auf 87.900 US-Dollar gestiegen.
    • Zuvor lag der Kurs bei rund 85.000 Dollar.
    • Jahresendrally blieb aus, Unsicherheit bleibt hoch.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitag etwas zugelegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag zuletzt bei rund 87.900 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch gut 85.000 Dollar gekostet. Der Bitcoin machte damit aber nur seine Verluste vom Vortag wett.

    In der ablaufenden Woche fand der Bitcoin keine klare Richtung. Die Veröffentlichung von wichtigen US-Konjunkturdaten und die EZB-Zinsentscheidung sorgten nicht für nachhaltige Bewegung. Der Bitcoin notiert damit weiter unter seinem Hoch aus der vergangenen Woche, als er über 94.000 Dollar gestiegen war. Die von einigen Beobachtern erwartet Jahresendrally ist jedenfalls ausgeblieben. Das geopolitische Umfeld verunsichert die Anleger./jsl/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
