Aktien Frankfurt
Kaum verändert am großen Verfallstag
- Dax kaum bewegt, +0,11% bei 24.226 Punkten.
- MDax leicht im Plus, EuroStoxx 50 stabil.
- Adidas und Puma fallen nach Nike-Geschäftszahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am großen Verfallstag hat sich am Freitag im Dax wenig getan. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag nach dem Verfall der Dax-Kontrakte mit 0,11 Prozent im Plus bei 24.226 Punkten. Größere Kursschwankungen, die häufig zu beobachten sind, wenn Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, gab es bislang nicht.
Die Dax-Wochenbilanz ist derzeit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat das wichtigste deutsche Aktienbarometer um mehr als ein Fünftel zugelegt. Kurz vor Weihnachten haben viele Investoren ihre Bücher bereits geschlossen.
Der MDax der mittelgroßen Werte verbuchte am Freitag ein Plus von 0,07 Prozent auf 30.304 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.
Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma standen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Adidas notierten am Nachmittag moderat im Minus, Puma verloren 1,6 Prozent. Nike hat weiter Probleme in China und mit seiner Marke Converse.
Die Papiere der DHL Group gewannen nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick des US-Logistiker Fedex 0,5 Prozent. JPMorgan-Analystin Alexia Dogani verwies auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express.
Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding sanken nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal um 2,2 Prozent./ajx/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 46,87 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -30,16 %/+4,76 % bedeutet.
DAX......kurz vor dem Schlachtfest
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifMann, was laufen hier Kanonen frei rum.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...