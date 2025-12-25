    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Trotz Aktienkrise: Diese KI-Wette macht Salesforce plötzlich wieder spannend

    Salesforce steckt 2025 tief in der Krise. Doch neue KI-Dynamik und frische Zahlen drehen die Stimmung. Mizuho erklärt, warum 2026 ein Wendepunkt werden könnte.

    Foto: John Nacion - picture alliance / John Nacion/STAR MAX/IPx

    Die lange schwache Aktie von Salesforce belastete Anleger monatelang. Der einstige Wall-Street-Liebling verlor nach dem Hoch im Januar deutlich an Wert und hinkte dem breiten Markt hinterher. Sorgen über ein mögliches KI-Übertreibungsszenario, stärkere Konkurrenz und die Angst vor nachlassendem Wachstum drückten die Stimmung.

    Agentforce gewinnt Tempo

    Salesforce fokussiert sich nun auf seinen größten Hebel: die KI-Plattform Agentforce. Sie soll Unternehmen autonome Agenten liefern, die Aufgaben eigenständig erledigen und Daten über alle Systeme hinweg bündeln. Das zahlt sich aus. Die jährlichen wiederkehrenden Erlöse aus Agentforce und Data 360 stiegen um 114 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Agentforce allein legte um 330 Prozent zu und überschritt 500 Millionen US-Dollar. Mehr als 18.500 Deals und über 9.500 zahlende Verträge zeigen wachsende Marktakzeptanz.

    Zahlen stärken Vertrauen

    Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete Salesforce einen Umsatz von 10,26 Milliarden US-Dollar, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn überzeugte deutlich stärker: Das bereinigte Ergebnis je Aktie sprang um 35 Prozent auf 3,25 US-Dollar und übertraf die Schätzungen klar. Der Auftragsbestand wuchs zweistellig. Das Management erhöhte die Jahresprognose. Das half der Aktie kurzfristig, Vertrauen zurückzugewinnen.

     

    Mizuho macht Salesforce zu einem Top-Pick

    Analysten beginnen umzudenken. Die Investmentbank Mizuho zählt Salesforce nun zu ihren wichtigsten Softwarewerten für 2026 und lobt, dass das Management die früheren Hürden bei Agentforce "systematisch angeht". Analyst Gregg Moskowitz betont die starke Rolle des Konzerns als zentrales Datensystem für Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung. Er sagt: "Wir bekräftigen, dass das Kalenderjahr 2026 für [Salesforce] CRM ein deutlich besseres Jahr als das Kalenderjahr 2025 werden dürfte, mit einem legitimen Potenzial für eine organische Wiederbeschleunigung." Mizuho belässt das Rating auf "Outperform" und setzt das Kursziel bei 360 US-Dollar.

    Wenn Agentforce weiter zulegt und die Wachstumsstory zurückkehrt, dürfte Salesforce wieder zu den spannendsten KI-Softwarewerten gehören – genau darauf setzt Mizuho.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


