    Cantourage Group SE: EBITDA 2025 über Markterwartung – vorläufige Zahlen

    Cantourage hebt die Messlatte für 2025 deutlich an: Der Vorstand rechnet mit einem spürbar höheren EBITDA als vom Markt bislang erwartet.

    Foto: Richard T. - unsplash
    • Cantourage Group SE erwartet für 2025 ein EBITDA von rund 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR.
    • Die aktuelle Markterwartung für das Gesamtjahr 2025 liegt bei 4,8 Mio. EUR EBITDA.
    • Die vorläufigen Zahlen basieren auf noch ungeprüften Konzerngeschäftszahlen und Hochrechnungen.
    • Der Vorstand geht davon aus, dass die Erwartungen übertroffen werden.
    • Die endgültigen und geprüften Zahlen werden im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlicht.
    • Die Insiderinformation wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.

    Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5400EUR das entspricht einem Plus von +4,58 % seit der Veröffentlichung.


    Cantourage Group

    +4,18 %
    +14,01 %
    +17,06 %
    -1,69 %
    -33,33 %
    -79,07 %
    -77,19 %
    ISIN:DE000A3DSV01WKN:A3DSV0





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
