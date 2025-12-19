Cantourage Group SE: EBITDA 2025 über Markterwartung – vorläufige Zahlen
Cantourage hebt die Messlatte für 2025 deutlich an: Der Vorstand rechnet mit einem spürbar höheren EBITDA als vom Markt bislang erwartet.
Foto: Richard T. - unsplash
- Cantourage Group SE erwartet für 2025 ein EBITDA von rund 5,5 Mio. EUR bis 6,5 Mio. EUR.
- Die aktuelle Markterwartung für das Gesamtjahr 2025 liegt bei 4,8 Mio. EUR EBITDA.
- Die vorläufigen Zahlen basieren auf noch ungeprüften Konzerngeschäftszahlen und Hochrechnungen.
- Der Vorstand geht davon aus, dass die Erwartungen übertroffen werden.
- Die endgültigen und geprüften Zahlen werden im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlicht.
- Die Insiderinformation wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5400EUR das entspricht einem Plus von +4,58 % seit der Veröffentlichung.
+4,18 %
+14,01 %
+17,06 %
-1,69 %
-33,33 %
-79,07 %
-77,19 %
