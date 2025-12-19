    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber
    Goldpreis bewegt sich vor dem Wochenende seitwärts

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis stabil bei 4.333,79 US-Dollar.
    • Leichtes Plus seit Wochenstart, Rekordhoch knapp verpasst.
    • Silberpreis bei 65,90 US-Dollar, Wochensicht gestiegen.
    
    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich vor dem Wochenende kaum bewegt. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete am Freitag 4.333,79 US-Dollar. Der Preis bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Im Vergleich zum Wochenstart legte er etwas zu.

    Am Donnerstag war der Preis noch kurzzeitig bis auf 4.374,65 Dollar gestiegen. Er lag damit nur knapp unter seinem Mitte-Oktober erreichten Rekordhoch von 4.381,52 US-Dollar. Die in den USA niedriger als erwartet ausgefallene Inflation hatte die Preise beflügelt. Allerdings gab Gold seine Gewinne rasch wieder ab. In den vergangenen Wochen hatte die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen der US-Notenbank die Preise gestützt. Hinzu kommt die angespannte geopolitische Lage.

    Der Silberpreis bewegte sich am Freitag ebenfalls kaum. Er legte allerdings auf Wochensicht zu. Am Mittwoch hatte die Feinunze bei 66,89 Dollar ein Rekordhoch markiert. Zuletzt kostete eine Feinunze 65,90 US-Dollar. Am Montag hatte der Preis noch bei gut 61 Dollar gelegen./jsl/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
