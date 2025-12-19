Goldpreis bewegt sich vor dem Wochenende seitwärts
- Goldpreis stabil bei 4.333,79 US-Dollar.
- Leichtes Plus seit Wochenstart, Rekordhoch knapp verpasst.
- Silberpreis bei 65,90 US-Dollar, Wochensicht gestiegen.
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich vor dem Wochenende kaum bewegt. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete am Freitag 4.333,79 US-Dollar. Der Preis bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Im Vergleich zum Wochenstart legte er etwas zu.
Am Donnerstag war der Preis noch kurzzeitig bis auf 4.374,65 Dollar gestiegen. Er lag damit nur knapp unter seinem Mitte-Oktober erreichten Rekordhoch von 4.381,52 US-Dollar. Die in den USA niedriger als erwartet ausgefallene Inflation hatte die Preise beflügelt. Allerdings gab Gold seine Gewinne rasch wieder ab. In den vergangenen Wochen hatte die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen der US-Notenbank die Preise gestützt. Hinzu kommt die angespannte geopolitische Lage.
Der Silberpreis bewegte sich am Freitag ebenfalls kaum. Er legte allerdings auf Wochensicht zu. Am Mittwoch hatte die Feinunze bei 66,89 Dollar ein Rekordhoch markiert. Zuletzt kostete eine Feinunze 65,90 US-Dollar. Am Montag hatte der Preis noch bei gut 61 Dollar gelegen./jsl/nas
J.P. Morgan Just Lost $2.4 Billion | The "Short Squeeze" Reality 17.12.
Nach über 100% in diesem Jahr und ca. 66$ im Kurs, sind die Hausfrauen und Taxifahrer noch nicht informiert.
Das sind so die Beiträge, die sich als Indiz dafür eignen, dass das Sentiment zu positiv ist und die herbeigegierte Steigung mitnichten (so schnell) erfolgen wird.