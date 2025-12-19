    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLamb Weston Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Lamb Weston Holdings

    Lamb Weston Holdings Aktie sinkt rapide - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lamb Weston Holdings Aktie bisher Verluste von -12,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lamb Weston Holdings Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Lamb Weston Holdings ist ein führender Anbieter von gefrorenen Kartoffelprodukten wie Pommes frites. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie McCain Foods. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Produktentwicklung und eine effiziente Lieferkette aus.

    Lamb Weston Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.12.2025

    Die Lamb Weston Holdings Aktie ist bisher um -12,85 % auf 43,80 gefallen. Das sind -6,46  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Lamb Weston Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,85 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lamb Weston Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,84 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lamb Weston Holdings Aktie damit um +0,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lamb Weston Holdings einen Rückgang von -21,15 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Lamb Weston Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,04 %
    1 Monat +4,73 %
    3 Monate +5,84 %
    1 Jahr -30,59 %

    Informationen zur Lamb Weston Holdings Aktie

    Es gibt 139 Mio. Lamb Weston Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,27 Mrd.EUR € wert.

    Lamb Weston Reports Second Quarter Fiscal 2026 Results; Reaffirms Fiscal Year 2026 Outlook


    Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW) announced today its results for the second quarter of fiscal 2026 and updated its full year financial targets for fiscal 2026. Summary of Second Quarter FY 2026 Results ($ in millions, except per share)     Q2 …

    Lamb Weston Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lamb Weston Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lamb Weston Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lamb Weston Holdings

    -20,18 %
    +1,85 %
    +7,35 %
    +7,55 %
    -24,79 %
    -36,94 %
    -18,30 %
    +32,42 %
    ISIN:US5132721045WKN:A2ATEK



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
