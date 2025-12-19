    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Dow stabil erwartet zum Ende einer schwächeren Woche

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung dürften die US-Aktienmärkte am Freitag keine großen Sprünge machen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones kaum verändert bei 47.959 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Für den vornehmlich mit Technologieaktien bestückten Nasdaq 100 zeichnet sich am Freitag ein 0,2 Prozent höherer Börsenstart ab.

    Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise wieder ins Straucheln gekommen. Zwar konnte der US-Sportartikelkonzern im abgelaufenen Quartal insgesamt mehr Geschäft vorweisen als von Experten gedacht. An entscheidenden Stellen hapert es aber weiterhin, im wichtigen Riesenmarkt China etwa oder bei der Marke Converse. Die Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 11,5 Prozent ab.

    Für die Papiere von Fedex ging es vorbörslich um 2,5 Prozent abwärts. Der Logistikkonzern korrigierte zwar seine Ziele für das Geschäftsjahr nach oben, jedoch in geringerem Umfang als die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals. Fedex hat zudem mit erheblichen Kostenbelastungen zu kämpfen, darunter die Stilllegung seiner MD-11-Frachtflugzeuge.

    Die Anteilsscheine von Oracle profitierten vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie und stiegen vorbörslich um 4,4 Prozent. Ein Händler begründete den Anstieg mit Medienberichten, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören./edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 236,9 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 463,65 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,14 %/+145,46 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene Werte
