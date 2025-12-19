ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Fedex-Kursziel auf 294 US-Dollar an.
- Einstufung bleibt bei "Neutral" trotz guter Zahlen.
- Frachtbereich verliert an Dynamik, MD-11-Ausmusterung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 235,1 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 56,76 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von +13,91 %/+49,66 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 294 US-Dollar