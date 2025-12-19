JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 235,1 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 56,76 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von +13,91 %/+49,66 % bedeutet.