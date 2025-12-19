ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Nike auf 85 Dollar - 'Outperform'
- Kursziel für Nike auf 85 US-Dollar gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Outperform" trotz Rückgang.
- Geschäftserholung verläuft laut Führung langsam.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach vorgelegten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei zwar stark gewesen, doch signalisierten die Äußerungen der Unternehmensführung, dass die Geschäftserholung des Sportartikelherstellers insgesamt langsam verlaufe, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,57 % und einem Kurs von 50,15 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 59,99 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +25,29 %/+125,14 % bedeutet.
Völlig egal, wo eine Aktie mal stand. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Nike (NKE) declared $0.41/share quarterly dividend, 2.5% increase from prior dividend of $0.40.
Forward yield 2.67%
Payable Jan. 2;
2,67 % fürs 1-2 Jahre warten auf 60-70% Kursanstieg.