Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 9,165 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,09 %/-1,75 % bedeutet.