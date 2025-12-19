ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'
- Kursziel für Südzucker auf 8,80 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Hold", negative Dividenden erwartet.
- Schätzungen ab 2026/2027 wegen Zuckerpreisen angepasst.
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 9,165 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,09 %/-1,75 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 8,80 Euro
