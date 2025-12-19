    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Südzucker auf 8,80 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold", negative Dividenden erwartet.
    • Schätzungen ab 2026/2027 wegen Zuckerpreisen angepasst.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 9,165 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,09 %/-1,75 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 8,80 Euro


