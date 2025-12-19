    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 19.12.2025 - 15.15 Uhr

    • Nike kämpft weiter, Aktie fällt stark nach Enttäuschung.
    • Tiktok sichert US-Geschäft mit neuem Vertrag ab.
    • BBVA plant Rückkauf eigener Aktien über 4 Milliarden Euro.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 19.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Nike kämpft mit geplanter Kehrtwende - Aktie fällt deutlich

    BEAVERTON - Der US-Sportartikelkonzern Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise wieder ins Straucheln gekommen. Zwar konnte der Rivale von Adidas und Puma insgesamt mehr Geschäft vorweisen als von Experten gedacht. An entscheidenden Stellen hapert es aber weiterhin, im wichtigen Riesenmarkt China etwa oder bei der Marke Converse. Nike-Chef Elliott Hill, der das Unternehmen nach einigen harten Enttäuschungen wieder an die Spitze führen soll, sieht den Konzern nach dem zweiten Geschäftsquartal (Ende November) noch nicht am Ziel. Anleger zeigen sich ungeduldig und ließen die Aktie am Freitag kräftig fallen, auch weil im laufenden Quartal wieder ein Umsatzknick droht.

    ROUNDUP/Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet

    WASHINGTON - Tiktok steht nach monatelanger Hängepartie kurz davor, sein Überleben in den USA zu sichern. Der Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App ist Medienberichten zufolge unterzeichnet worden. Tiktok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben unter anderem die Website "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören demnach - wie bereits bekannt - der Software-Konzern Oracle , sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.

    Bund bestellt 200 Schützenpanzer bei KNDS und Rheinmetall

    DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die Bundeswehr hat 200 Puma-Schützenpanzer bestellt. Das Beschaffungsamt habe einen entsprechenden Auftrag mit einem Wert von 4,2 Milliarden Euro unterzeichnet, teilten die Rüstungskonzerne Rheinmetall in Düsseldorf und KNDS Deutschland in München mit.

    Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische Airline TAP bieten

    LISSABON - Beim anstehenden Teilverkauf von Portugals Staatsfluglinie TAP haben es die europäischen Airline-Konzerne Lufthansa , Air France-KLM und IAG in die nächste Runde geschafft. Die drei Konzerne dürften nun unverbindliche Gebote für einen Minderheitsanteil an TAP abgeben, teilte Verkehrsminister Miguel Pinto Luz am Freitag mit. Die Deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG hatten im November ihr Interesse an einem Einstieg bei TAP erklärt.

    Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf

    MADRID - Die spanische Großbank BBVA will fast vier Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Geldhaus am Freitag in Madrid mit. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Milliarden Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen.

    Fedex verdient überraschend viel und wird optimistischer - Aktie zieht an

    MEMPHIS - In einem schwachen Wirtschaftsumfeld hat der US-Logistikkonzern Fedex mit seinem Kostenfokus überzeugen können. Im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) verdiente der DHL-Konkurrent bereinigt 4,82 US-Dollar je Aktie und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Memphis (Tennessee) mitteilte. Das und auch das Umsatzplus von rund 7 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar überraschte Experten positiv. Zudem erhöhte Fedex-Chef Raj Subramaniam das untere Ende der Prognosespanne für den bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr und hält nun 17,80 bis 19,00 Dollar für realistisch. Vorher lag die Untergrenze bei 17,20 Dollar. Die Fedex-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel knapp zwei Prozent zu./men

    ROUNDUP 2: Verbände warnen vor faktischem Verkaufsstopp für Batterien

    FRANKFURT - Vor einem möglichen Verkaufsstopp für Batterien haben drei wichtige Industrieverbände gewarnt. Grund sind organisatorische Probleme bei der Entsorgungs-Infrastruktur.

    Elektroautos länger von der Kfz-Steuer befreit

    BERLIN - Elektroautos werden länger von der Kfz-Steuer befreit. Der Bundesrat gab grünes Licht für eine Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Die Verlängerung soll einen Anreiz geben, auf E-Fahrzeuge umzusteigen.

    Online-Käufe: Gut sichtbarer Widerrufsknopf wird Pflicht

    BERLIN - Wer beim Online-Shopping falsch abgebogen ist, kann seine Kaufentscheidung bald leichter rückgängig machen. Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Unternehmen verpflichtet, auf ihrer Website beziehungsweise in der App einen gut sichtbaren Widerrufsbutton anzubringen. Dadurch soll der Widerruf für Verbraucher genauso einfach werden wie der Kauf selbst. Der Widerrufsknopf muss während der Widerrufsfrist von 14 Tagen für die Käuferinnen und Käufer verfügbar sein.

    ROUNDUP 2: EU-Staaten stimmen für lockerere Gentechnik-Vorgaben

    BRÜSSEL - Unter den EU-Staaten zeichnet sich eine ausreichende Mehrheit dafür ab, dass Lebensmittel künftig im Supermarkt ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden dürfen. Im Ausschuss der Ständigen Vertreter signalisierten genügend EU-Staaten ihre Unterstützung für die Lockerung der entsprechenden Gentechnikvorgaben.

    Sony übernimmt Mehrheit an Peanuts

    TOKIO - Snoopy bekommt mit 75 Jahren einen neuen Besitzer: Der japanische Sony -Konzern übernimmt die Mehrheit am Unternehmen hinter den bekannten "Peanuts"-Figuren. Sony hielt bereits rund 39 Prozent an der Peanuts Holding. Jetzt kaufen die Japaner für 630 Millionen kanadische Dollar (390 Millionen Euro) weitere 41 Prozent dazu. Verkäufer ist die kanadische Firma WildBrain, bei der inzwischen unter anderem die Teletubbies zu Hause sind. Das restliche Fünftel bleibt bei der Familie des im Jahr 2000 verstorbenen Peanuts-Schöpfers Charles M. Schulz.

    Weitere Meldungen

    -Nestle Waters erhält positiven Entscheid zur Perrier-Produktion -Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU -Medizinische Forschung: Trump lockert Cannabis-Regeln -BVB gegen Gladbach: Borussen-Duell unter Flutlicht
    -Boom erneuerbarer Energien zum Durchbruch des Jahres gekürt -IHK-Chef bringt Ausgründung des Flughafens Dresden ins Spiel -Söder: Verbrenner-Pläne sind Scheinlösung und Katastrophe -Bundesrat billigt Lachgas-Verbot°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 19,88 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 467,47 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,12 %/+145,43 % bedeutet.




    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
