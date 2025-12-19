ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Heidelberg Materials auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 260 Euro für die Aktie festgelegt.
- Ebitda im Q4 um 6% gesteigert, Umsatz stabil.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den Jahreszahlen 2025 im Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent gesteigert haben, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf dieser Basis stabil geblieben sein. Die Aktien bleiben auf der "Analyst Focus List", werden also für besonders aussichtsreich gehalten./mis/rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 12:17 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 221,8 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,70 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -7,87 %/+20,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades
