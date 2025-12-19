JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 221,8 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,70 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -7,87 %/+20,00 % bedeutet.