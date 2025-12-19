UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 236,4 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 190,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+26,18 % bedeutet.