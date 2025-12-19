    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

    • UBS belässt Siemens auf "Buy" mit 255 Euro Ziel.
    • Gutes Quartalsergebnis wird weitgehend erwartet.
    • Keine Änderungen bei Zielen für 2025/26 geplant.
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor den im Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 236,4 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 190,16 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+26,18 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 255 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
