Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro
- Baader Bank belässt Hornbach auf "Add" mit 118 Euro.
- Schwache Q3-Zahlen, Jahresziele jedoch bestätigt.
- Hornbach gewinnt weiterhin Marktanteile trotz Rückgang.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
