    ANALYSE-FLASH

    Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro

    • Baader Bank belässt Hornbach auf "Add" mit 118 Euro.
    • Schwache Q3-Zahlen, Jahresziele jedoch bestätigt.
    • Hornbach gewinnt weiterhin Marktanteile trotz Rückgang.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

    HORNBACH Holding

    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 83,80 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +7,78 %/+41,32 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 118 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
