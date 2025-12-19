Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 83,80 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +7,78 %/+41,32 % bedeutet.