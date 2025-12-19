Das vielleicht beste sichere Einkommens-Investment für 2026

Zum anderen darf ein Szenario nicht ausgeblendet werden, das derzeit erstaunlich selten offen diskutiert wird: eine konjunkturelle Abkühlung oder sogar eine Rezession. In einer K-förmig verlaufenden Wirtschaft, in der einige Bereiche florieren und andere unter Druck stehen, wäre eine Zinssenkung das klassische Instrument zur Stabilisierung. Nicht um Spekulation zu befeuern, sondern um Nachfrage und Investitionen zu stützen.

Zum einen wächst der politische und fiskalische Druck, die Zinsen weiter zu senken. In den kommenden zwölf Monaten laufen enorme Volumina an US-T-Bills aus, die refinanziert werden müssen. Niedrigere Zinsen würden dem Staat diese Aufgabe erheblich erleichtern. Gleichzeitig gibt es in Teilen der Politik und an den Finanzmärkten ein klares Interesse an dauerhaft günstigen Finanzierungskonditionen. Mit einem neuen Fed-Vorsitzenden in absehbarer Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wunsch Gehör findet.

Am US-Anleihemarkt könnte 2026 ein Wendepunkt bevorstehen – und zwar gleich aus zwei Gründen:

In beiden Fällen – politisch motivierte Zinssenkungen oder ein konjunktureller Abschwung – würden die Renditen am kurzen Ende des US-Anleihemarkts sinken. Genau hier setzen kurzlaufende Bond-ETFs an. Besonders im Fokus stehen dabei der iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF (SHY) und der iShares 3–7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

Diese beiden Produkte gelten unter erfahrenen Investoren als bewährte Instrumente durch verschiedene Marktzyklen. SHY existiert seit 2002, IEI seit 2007 – beide haben Finanzkrisen, Zinsschocks und extreme Marktphasen überstanden. Ihre Kosten sind niedrig, ihre Schwankungen begrenzt. Die Betas zeigen eindrucksvoll, wie defensiv sie konstruiert sind: SHY bewegt sich kaum, IEI etwas stärker, aber immer noch deutlich ruhiger als klassische Bond-Indizes oder Aktienmärkte. Investoren aus Deutschland sollten natürlich immer das Wechselkursrisiko einkalkulieren, das sich aus einem sinkenden US-Dollar-Kurs ergeben würde.

Der entscheidende Punkt liegt im Zusammenspiel von laufendem Ertrag und möglichem Kursgewinn. Aktuell liefern diese ETFs Renditen im Bereich von etwa 3 bis 4 Prozent. Das wirkt auf den ersten Blick unspektakulär – vor allem nach starken Aktienjahren. Doch wenn die Zinsen fallen, steigen auch die Kurse dieser Fonds. Nicht explosiv, aber stetig. Besonders IEI mit seiner etwas längeren Laufzeitspanne kann bei sinkenden Renditen einige zusätzliche Prozentpunkte liefern.

Damit schließen SHY und IEI eine wichtige Lücke: zwischen der maximalen Sicherheit von T-Bills, die kaum Kursfantasie bieten, und den deutlich riskanteren Segmenten wie Aktien oder langlaufenden Anleihen. Sie sind weniger ein klassisches Renditeinstrument als vielmehr eine Kombination aus Cash-Management und Risikosteuerung.

Es ist kein Zufall, dass die Investorenlegende Warren Buffett einen Großteil der gewaltigen Barbestände von Berkshire Hathaway (über 380 Milliarden US-Dollar) in kurzfristigen US-Staatsanleihen geparkt hat, vor allem in T-Bills mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr. Dabei profitiert er gleich dreifach: von den festen Zinsen, der Sicherheit der Staatspapiere und davon, dass die Mittel sehr schnell verfügbar sind, sollten sie für größere Investments gebraucht werden.

Gerade in einem Umfeld, in dem Unsicherheit zunimmt und die Richtung an den Märkten nicht eindeutig ist, könnten genau diese unscheinbaren ETFs an Attraktivität gewinnen. Es passiert eher selten, dass sich Anleger begeistert auf dieses Marktsegment stürzen. Doch genau dann, wenn niemand laut danach ruft, entfalten defensive Strategien oft ihre größte Wirkung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+.

Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!