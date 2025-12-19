25 Millionen Euro Geldbuße für Carsharing-Anbieter Miles

BERLIN (dpa-AFX) - Weil er über Jahre zu wenig Parkgebühren an das Land abgeführt haben soll, hat die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Carsharing-Anbieter Miles ein Bußgeld in Höhe von 25 Millionen Euro verhängt. Das Unternehmen habe auf Rechtsmittel verzichtet und das Geld bereits in voller Höhe bezahlt, teilte die Behörde mit. Damit sei der Bescheid rechtskräftig. Miles bestätigte auf Anfrage den Vorgang.

Der Anbieter soll zwischen Januar 2019 und Oktober 2023 die automatische Übermittlung von Parkgebührendaten manuell unbemerkt unterbrochen haben. "In der Folge wurden für eine Vielzahl an gebührenpflichtigen Parkvorgängen, deren genaue Größe aber nicht feststeht, keine Parkscheine gelöst", hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Gesamthöhe der vermiedenen Gebühren konnte demnach nicht ermittelt werden.