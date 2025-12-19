Renoviertes Stadthotel für längere Aufenthalte

Renovierte Gästezimmer und Club Lounge / Neues Restaurant Teppanyaki Izumizaki

10 Min. vom Flughafen entfernt / Nähe zur Kokusai Street / Günstiger Ausgangspunkt für Besichtigungen in Okinawa

TOKYO, 19.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das von Hotel Management Japan Co., Ltd. betriebene Okinawa Harborview Hotel (https://oka-hvh.com/en/), das dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist ein Stadthotel, das seit einem halben Jahrhundert im Herzen von Naha geschätzt wird. Anlässlich dieses Meilensteins wurde das Hotel einer umfassenden Renovierung seiner Gästezimmer, der Club Lounge und der Restaurants unterzogen. Wir bieten einen Aufenthalt, der auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten ist, sei es als Ausgangspunkt für Besichtigungen, Geschäftsreisen oder besondere Jubiläumsaufenthalte. In unseren verschiedenen Gästezimmern können Sie eine hochwertige und komfortable Zeit verbringen.