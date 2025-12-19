ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar
- Berenberg belässt Nike auf "Hold" mit 70 USD Ziel.
- Nike übertrifft Markterwartungen im zweiten Quartal.
- Erholung verläuft langsamer, besonders in China.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Zwar habe der Sportmode-Konzern die Markterwartungen das zweite Mal in Folge deutlich übertroffen, doch werde die Erholung laut dem Management nun nicht weiter wie an der Schnur gezogen verlaufen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber bereits nach dem ersten Quartal deutlich gesagt worden und betreffe vor allem das China-Geschäft./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
