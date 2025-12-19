Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,38 % und einem Kurs von 50,82 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 60,83 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +24,93 %/+114,72 % bedeutet.