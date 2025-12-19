    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Nike auf "Hold" mit 70 USD Ziel.
    • Nike übertrifft Markterwartungen im zweiten Quartal.
    • Erholung verläuft langsamer, besonders in China.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar
    Foto: wu yi - unsplash

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Zwar habe der Sportmode-Konzern die Markterwartungen das zweite Mal in Folge deutlich übertroffen, doch werde die Erholung laut dem Management nun nicht weiter wie an der Schnur gezogen verlaufen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber bereits nach dem ersten Quartal deutlich gesagt worden und betreffe vor allem das China-Geschäft./mis/rob/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 13:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!
    Long
    56,24€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,84€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nike (B)

    -8,65 %
    -13,14 %
    -6,50 %
    -18,26 %
    -33,02 %
    -50,26 %
    -58,31 %
    -15,84 %
    +778,28 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,38 % und einem Kurs von 50,82 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -13,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 60,83 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +24,93 %/+114,72 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 70 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00$, was eine Steigerung von +17,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg belässt Nike auf 'Hold' - Ziel 70 Dollar Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Zwar habe der Sportmode-Konzern die Markterwartungen das zweite Mal in Folge deutlich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     