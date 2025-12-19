Ölpreise legen zu
- Ölpreise steigen leicht nach anfänglichen Verlusten.
- Brent bei 60,22 USD, WTI bei 56,56 USD gestiegen.
- Überangebot bleibt dominierender Faktor am Markt.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach anfänglichen Verlusten etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 40 Cent auf 60,22 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 56,56 Dollar und damit 41 Cent mehr.
Nach Angriffen der Ukraine auf die russische Schattenflotte legten die Preise zu. Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Frachter auf dem Mittelmeer angegriffen. Betroffen ist ein Tanker, der angeblich zur russischen Schattenflotte gehört. Mit der Schattenflotte versucht Russland westliche Sanktionen zu umgehen.
Im Vergleich zum Wochenstart geben die Ölpreise jedoch nach. Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, sagte etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten./jsl/nas
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.