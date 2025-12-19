Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteile von KSM

BAAR, Schweiz, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat Anteile der KSM Kunden Service Management GmbH mit Hauptsitz in Mont-Vully erfolgreich erworben. KSM ist ein Spezialist für medizinische Einwegprodukte, insbesondere Kleidung für medizinisches Personal und Patienten, Abdeckungen, Bezüge, Auflagen sowie Punktionssets und sterile Sets für die Radiologie, Homecare (Spitex), Urologie und Gastroenterologie. Mit ihren umfassenden und individuell gestalteten Produkten deckt KSM hierbei den gesamten Bedarf an Einwegprodukten spezieller Diagnose- und Behandlungsprozesse ab und unterstützt damit schnellere, effizientere und für Patienten angenehmere Behandlungen, die zudem im ambulanten Bereich abgerechnet werden können.

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen der KSM Kunden Service Management GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

Die gesamte Geschäftsleitung und das gesamte Team werden das Unternehmen wie bisher weiterführen, darüber hinaus bleibt die Geschäftsleitung an KSM beteiligt und wird eine Beteiligung an der Healthcare Holding Schweiz erwerben.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: „Mit KSM erweitern wir unser Angebot um ein stark kuratiertes Sortiment an medizinischen Einwegprodukten entlang kompletter Behandlungspfade. Wir werden das Wachstum von KSM konsequent fortsetzen und die Produkte sowie Fähigkeiten systematisch in unseren anderen Plattformen einsetzen. Der Ansatz von KSM, bestimmte medizinische Behandlungen als Spezialist von A bis Z zu versorgen und weiterzuentwickeln, passt perfekt zu unserer Ausrichtung als Anbieter innovationstarker Produkte, die das Wohlergehen der Patienten entscheidend verbessern."

Ursula von Andrian, Gründerin und weiter Geschäftsführerin der KSM Kunden Service Management GmbH, fügt hinzu: „KSM hat sich seit ihrer Gründung vor 16 Jahren, als wir mit Einweg-Kopfhörerüberzügen gestartet sind, wirklich erstaunlich gut entwickelt. Jedes Jahr konnten wir neue Produkte anbieten und produzieren lassen und somit neue zufriedene Kunden in der gesamten Schweiz hinzugewinnen. Diesen Weg werden wir mit unserem Team als Teil der Healthcare Holding Schweiz konsequent weitergehen. Darüber hinaus freuen wir uns neue Produkte in den anderen medizinischen Disziplinen der Holding mit unseren Zulieferern zu entwickeln und diese erfolgreich zu vermarkten."