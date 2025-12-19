BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach vorgelegten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei zwar stark gewesen, doch signalisierten die Äußerungen der Unternehmensführung, dass die Geschäftserholung des Sportartikelherstellers insgesamt langsam verlaufe, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,00 % und einem Kurs von 50,47EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 90

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 $ , was eine Steigerung von +42,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer