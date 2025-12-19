Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.12. - US Tech 100 stark +1,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 48.210,35 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,49 %, Boeing +2,72 %, Caterpillar +2,12 %, Cisco Systems +2,02 %, Goldman Sachs Group +1,75 %
Flop-Werte: Nike (B) -4,72 %, Sherwin-Williams -1,98 %, The Home Depot -1,32 %, Verizon Communications -1,01 %, Merck & Co -0,47 %
Der US Tech 100 steht bei 25.315,96 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.
Top-Werte: Micron Technology +7,67 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +5,98 %, Advanced Micro Devices +5,68 %, Lam Research +4,11 %, NVIDIA +3,49 %
Flop-Werte: Paychex -3,31 %, Old Dominion Freight Line -2,53 %, Lululemon Athletica -1,56 %, The Kraft Heinz Company -0,96 %, Cintas -0,94 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.826,44 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: Oracle +7,66 %, Micron Technology +7,65 %, Carnival Corporation +6,21 %, Advanced Micro Devices +5,67 %, Norwegian Cruise Line +4,26 %
Flop-Werte: Lamb Weston Holdings -19,72 %, Nike (B) -4,72 %, Fedex -4,35 %, Conagra Brands -4,20 %, Paychex -3,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.