Börsenstart USA - 19.12. - US Tech 100 stark +1,18 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 48.210,35 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,49 %, Boeing +2,72 %, Caterpillar +2,12 %, Cisco Systems +2,02 %, Goldman Sachs Group +1,75 %

Flop-Werte: Nike (B) -4,72 %, Sherwin-Williams -1,98 %, The Home Depot -1,32 %, Verizon Communications -1,01 %, Merck & Co -0,47 %

Der US Tech 100 steht bei 25.315,96 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.

Top-Werte: Micron Technology +7,67 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +5,98 %, Advanced Micro Devices +5,68 %, Lam Research +4,11 %, NVIDIA +3,49 %

Flop-Werte: Paychex -3,31 %, Old Dominion Freight Line -2,53 %, Lululemon Athletica -1,56 %, The Kraft Heinz Company -0,96 %, Cintas -0,94 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.826,44 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Oracle +7,66 %, Micron Technology +7,65 %, Carnival Corporation +6,21 %, Advanced Micro Devices +5,67 %, Norwegian Cruise Line +4,26 %

Flop-Werte: Lamb Weston Holdings -19,72 %, Nike (B) -4,72 %, Fedex -4,35 %, Conagra Brands -4,20 %, Paychex -3,31 %