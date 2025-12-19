    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Micron Technology Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +7,65 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Die Micron Technology Aktie notiert aktuell bei 227,28 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,15  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +3,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 227,28. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -3,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +151,38 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,80 %
    1 Monat +9,49 %
    3 Monate +48,80 %
    1 Jahr +142,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Micron Technology Aktie, insbesondere um die positive Kursentwicklung und die fundamentalen Daten nach den jüngsten Quartalszahlen. Analysten erwarten ein starkes EPS für 2027, was bei günstigen KGVs zu einem signifikanten Kursanstieg führen könnte. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, während die Nachfrage nach KI-Anwendungen die Margen verbessert. Trotz eines kürzlichen Rückgangs wird die Entwicklung als technische Korrektur interpretiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,19 Mrd.EUR € wert.

    Micron Technology

    +5,87 %
    -2,61 %
    +9,25 %
    +49,17 %
    +156,24 %
    +335,74 %
    +266,77 %
    +1.523,27 %
    +1.380,93 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



