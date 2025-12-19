    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Moderate Erholung läuft weiter

    • US-Börsen erholen sich leicht, Dow +0,5% auf 48.205.
    • S&P 500 steigt um 0,6% auf 6.820 Punkte.
    • Nasdaq 100 gewinnt 1,1% und erreicht 25.305 Punkte.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Große Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 48.205 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Großteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,5 Prozent.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 6.820 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte weiter auf. Er stieg um 1,1 Prozent auf 25.305 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf leicht zugelegt./ck/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
