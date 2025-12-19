    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Erholung läuft weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich leicht, Dow +0,5% auf 48.205.
    • S&P 500 steigt um 0,6% auf 6.820 Punkte.
    • Nasdaq 100 gewinnt 1,1% und erreicht 25.305 Punkte.
    ROUNDUP/Aktien New York - Moderate Erholung läuft weiter
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Große Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 48.278 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Großteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben.

    Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich aktuell auf 0,4 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.466,15€
    Basispreis
    5,50
    Ask
    × 12,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.097,25€
    Basispreis
    6,29
    Ask
    × 10,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,8 Prozent auf 6.827 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte ebenfalls weiter auf. Er stieg um 1,1 Prozent auf 25.296 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf leicht zugelegt.

    Unter den Einzelwerten standen Nike und Fedex mit ihren Quartalsberichten im Blick. Für das Papier des Sportartikelherstellers ging es im Dow um 10 Prozent abwärts. Zwar schnitt Nike im zweiten Geschäftsquartal überraschend stark ab, doch die Aussichten trüben sich ein. So hapert es im wichtigen China-Geschäft und auch bei der Marke Converse.

    Fedex büßten nach Halbjahreszahlen 2,1 Prozent ein. Der Logistikkonzern schnitt zwar überraschend gut ab und hob die Geschäftsjahresziele 2025/26 an, doch die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 dürfte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, wie es von der US-Bank JPMorgan hieß. Zudem verliere der Frachtbereich weiterhin an Dynamik.

    Micron sprangen auf ein Rekordhoch und stiegen zuletzt um 5,5 Prozent. Der Speicherchiphersteller hatte tags zuvor von seinem Quartalsbericht und vor allem einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel profitiert. Dabei hatte das Unternehmen auf Bedürfnisse von Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren verwiesen. Am Markt wurde dies als Signal gewertet, dass eine stark steigende Nachfrage und Lieferengpässe höhere Preise für Microns Produkte ermöglichten. Andere Chipwerte mit KI-Bezug profitierten ebenfalls. AMD erholten sich weiter mit plus 4,8 Prozent und Nvidia gewannen 2,6 Prozent.

    Um 6,4 Prozent ging es für die Anteilsscheine von Oracle nach oben. Damit profitierten sie vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie. Ein Händler begründete den Kursanstieg damit, dass laut Medienberichten eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der US-Softwarekonzern Oracle gehören.

    Auch Medline blieben weiter im Blick. Die Aktie des Börsenneulings gewann 6,5 Prozent auf 42 US-Dollar. Die Aktie des Medizinprodukte-Herstellers war am Mittwoch an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis je Aktie hatte bei 29 Dollar gelegen./ck/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,38 % und einem Kurs von 179,0 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 250,84 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -44,57 %/-37,92 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Moderate Erholung läuft weiter Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Große Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 48.278 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     