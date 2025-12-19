ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 53,50 Euro
- JPMorgan stuft DHL Group auf "Overweight" ein.
- Kursziel für DHL Group liegt bei 53,50 Euro.
- FedEx-Zahlen zeigen positive Preis- und Volumina-Entwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten weiter günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal auch für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 46,84 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,29 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,05 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,08 %/+13,47 % bedeutet.
