JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 53,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 46,84 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,29 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,05 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,08 %/+13,47 % bedeutet.