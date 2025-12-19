    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Windpark 'Gennaker' vor Mecklenburg-Vorpommern bekommt Genehmigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Genehmigung für Windpark "Gennaker" vor Darß erteilt.
    • 63 Windkraftanlagen mit 976,5 MW Leistung geplant.
    • Bau startet 2027, Inbetriebnahme Ende 2028.
    Windpark 'Gennaker' vor Mecklenburg-Vorpommern bekommt Genehmigung
    ROSTOCK (dpa-AFX) - Vor Mecklenburg-Vorpommerns Küste ist ein weiteres Offshore-Windprojekt genehmigt worden. Im Windpark "Gennaker" vor dem Darß sollen 63 Windkraftanlagen in der Ostsee errichtet werden, wie das Umweltministerium in Schwerin mitteilte.

    Das zuständige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern habe diese Woche die Gesamtgenehmigung erteilt. Die Windräder haben den Angaben zufolge einen Rotordurchmesser von 236 Metern und ragen bis zu 261 Metern auf.

    "Gennaker" wird laut Ministerium eine Leistung von 976,5 Megawatt haben - fast ein Gigawatt. Nach seiner Fertigstellung soll der Windpark demnach jährlich knapp vier Terawattstunden oder vier Milliarden Kilowattstunden grünen Strom liefern. "Mit dieser Leistung können etwa durchschnittlich ein bis zwei moderne Kohlekraftwerke oder ein Atomkraftwerk ersetzt werden", erläuterte Umweltminister Till Backhaus (SPD).

    15 Kilometer vor dem Darß

    Der Windpark entsteht laut Ministerium rund 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Er werde den bereits in Betrieb befindlichen Windpark "Baltic 1" mit 21 Anlagen umschließen. Mit dem Bau soll Mitte 2027 begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für Ende 2028 angekündigt.

    In der deutschen Ostsee einschließlich der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sind nach Angaben des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard von Mitte des Jahres bislang Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 1,8 Gigawatt installiert worden. Das sind deutlich weniger als in der deutschen Nordsee, einschließlich der dortigen AWZ (7,4 Gigawatt).

    Demnach sind in der Ostsee sechs Windparks in Betrieb. Im Oktober begann der Bau eines neuen Windparks "Windanker" vor Rügen. Vor Deutschlands größter Insel ist noch ein weiterer Park mit einer Leistung von etwa einem Gigawatt (OstSee Energies) geplant./ili/DP/men






