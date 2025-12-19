    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci

    ROUNDUP

    Frankreich will Bauern-Blockaden räumen

    • Frankreich räumt Bauernblockaden vor Weihnachten.
    • Polizei soll Blockaden mit Bedacht aufheben.
    • Proteste gegen Tierbestandsvernichtung und Handelsabkommen.
    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will die Bauernblockaden von Autobahnen und Straßen vor dem Weihnachtsreiseverkehr räumen. Gemeinsam mit dem Polizeipräfekten der betroffenen Regionen werde eine Aufhebung aller Blockaden vorbereitet, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Paris am Morgen. Bereits seit 48 Stunden seien neue Blockaden von Autobahnen und Verkehrsachsen durch die Ordnungskräfte auf Anordnung von Innenminister Laurent Nuñez unterbunden worden.

    "Die Franzosen müssen in Ruhe zu ihren Familien zurückkehren können", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender RTL. "Wir werden keine weiteren Blockaden mehr tolerieren und alles Notwendige unternehmen." Die Polizei sei aber angewiesen worden, "mit Bedacht" vorzugehen.

    Proteste vor Macrons Privathaus

    Am Donnerstagabend gab es laut Ministerium frankreichweit rund 80 Protestaktionen mit rund 3.600 beteiligten Landwirten. Am Freitagmorgen protestierten Landwirte auch vor dem Privathaus von Präsident Emmanuel Macron im nordfranzösischen Badeort Le Touquet-Paris-Plage. Sie kippten dort unter anderem Kohlköpfe ab. Der Autobahnbetreiber Vinci Autoroutes warnte wegen etlicher Blockaden von Landwirten insbesondere im Südwesten vor schwierigen Verkehrsverhältnissen.

    Vertreter von Agrargewerkschaften waren nach einem Gespräch mit Premierminister Sébastien Lecornu in Paris teils zu einer Aussetzung der Protestaktionen über Weihnachten bereit, wollten diese teils aber auch weiterführen. Im Raum steht eine Blockade der Zufahrtswege zu den französischen Ski-Gebieten.

    Die Bauern protestieren dagegen, dass nach vermehrten Ausbrüchen der Rinderkrankheit Lumpy Skin Disease (LSD) ganze Tierbestände getötet werden. Zudem richtet sich der Protest gegen die von der EU angestrebte und nach Widerstand insbesondere aus Frankreich auf Januar verschobene Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens./evs/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 119,7 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 16:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,29 Mrd..

    Vinci zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von +8,56 %/+18,58 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
