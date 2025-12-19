Diesel-Skandal
Urteil gegen Ex-Audi-Chef ist rechtskräftig
- Urteil gegen Rupert Stadler im Diesel-Skandal rechtskräftig.
- Stadler: 1 Jahr 9 Monate Bewährung, 1,1 Mio Euro Strafe.
- Manipulation der Abgasreinigung führte zu Milliardenschaden.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Urteil gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler im Diesel-Skandal ist rechtskräftig. Dies teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit. Ende Juni 2023 hatte das Landgericht München Stadler und zwei Mitangeklagte wegen Betrugs zu hohen Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt. Es war das erste strafrechtliche Urteil in Deutschland im Diesel-Skandal, der die Branche erschüttert und Milliardenschäden verursacht hat.
Gegen das Urteil hatten die Angeklagten Revision eingelegt, diese wurde aber vom 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs verworfen, wie nun mitgeteilt wurde. Die Nachprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben.
Stadler wurde wegen Betrugs in 17.177 Fällen verurteilt
Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts hatte Stadler wegen "Betrugs in 17.177 tateinheitlichen Fällen" zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und der Zahlung von 1,1 Millionen Euro verurteilt. Er habe die Manipulation der Abgasreinigung großer Audi-Dieselmotoren zwar nicht veranlasst, aber den Verkauf der Autos viel zu spät gestoppt, hieß es damals zur Begründung.
Neben Stadler hatte auch der Porsche-Vorstand sowie der Ingenieur P. in dem Verfahren vor Gericht gestanden. Alle drei Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt. Hatz wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und zur Zahlung von 400.000 Euro verurteilt, P. zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung und 50.000 Euro Bewährungsauflage.
Die Kammer legte ihnen einen Schaden von 2,3 Milliarden Euro zur Last, denn ein Großteil der Fahrzeuge war in den USA verkauft worden und hatte dort nach Aufdeckung der Tricksereien nach US-Gesetz nur noch Schrottwert. Für in Deutschland verkaufte Autos setzte das Gericht nur 5 Prozent Wertverlust an.
Verbotene Abschalteinrichtung an Abgassteuerung
Der frühere Chef der Motorentwicklung und spätere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz sowie der Ingenieur P. hatten laut Urteil ab 2008 dafür gesorgt, dass Abschalteinrichtungen in die Abgassteuerungen eingebaut wurden. Damit hielten die Autos Grenzwerte auf dem Prüfstand ein, auf der Straße aber nicht.
Ziel war es, sich den nachträglichen Einbau größerer Adblue-Tanks für die Abgasreinigung zu sparen, nachdem sich die Techniker des Konzerns verrechnet hatten. Der Volkswagen -Konzern, zu dem auch Audi und Porsche gehören, wollte damals mit dem "Clean Diesel" den US-Markt erobern. Die Entwickler standen unter Zeit- und Erfolgsdruck, und Abteilungsleiter P. forderte von seinen Mitarbeitern "intelligente Lösungen", um die kaum erfüllbaren Erwartungen zu erfüllen./had/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 104,2 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 16:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,53 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -70,22 %/+5,67 % bedeutet.
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
Die deutsche Automobilindustrie stirbt hier gerade auf Raten
Was soll die Hybrid Diskussion? Wenn ich ins Autohaus ab 1.1.26 gehe, dann bekomme ich auf jede Kiste mit Hybrid, egal ob Mid, Voll und weiß der Geier was, bis 5000 Euro Prämie, unabhängig vom Rabatt. Habt Ihr noch nicht mitbekommen, daß es jetzt schon mit der Prämienwerbung losgeht? Ich glaube, daß die VW Aktie raketenmäßig abgeht. Ferner habe ich heute auf meine Anfrage hin Post von VW und Audi bekommen in Sachen Hybrid. Ich bin guter Dinge, daß ein 1 Liter Hybrid oder 1,5 Liter Hybrid kommen wird, weil das Kaufentscheidend ist. Ich z.B. kaufe nächstes Jahr 2 Autos, mache das abhängig von der Prämie und so werden das hunderttausende Menschen machen. Platztechnisch sehe ich in den von mir genannten Modellen überhaupt kein Problem. Ich habe mich mit Autohäusern unterhalten, man rechnet damit, daß nächstes Jahr angepasste Motoren für die Prämie angeboten werden. Ich sehe die große Story auf VW Aktionäre zurollen, zumal die neuen Modelle der Knaller sind. Die sind auf den Messen super angekommen. Darüber hinaus ist VW ein starkes Unternehmen, auch wenn alles schlecht geredet wird. Ich war bei allen Marken im Autohaus, letztlich landet man immer wieder bei Marken des VW Konzerns. Auch wenn ich mir die ganzen City SUVs angucke, ich hatte Audi vorher nicht mal auf dem Schirm, seit ich im Q2 gesessen habe, bin ich von Audi sowas von angetan. Selbst der A1 Allstreet ist im Vergleich zu anderen Marken ein Unterscheid wie Tag und Nacht. Hut ab.