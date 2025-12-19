Tradewind Finance schließt sein 25. Jubiläumsjahr ab und feiert damit ein Vierteljahrhundert der Unterstützung des globalen Handels

MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigt, feiert Tradewind Finance, ein internationaler Anbieter von Handelsfinanzierungen, den Abschluss seines Jubiläumsjahres zum 25-jährigen Bestehen mit einem erneuten Fokus auf die Zukunft. Nach einem Vierteljahrhundert der Unterstützung von Exporteuren, Importeuren, Herstellern sowie anderen Unternehmen mit Betriebskapital und Risikoschutz feiert das Unternehmen ein Jahr soliden Wachstums sowie anhaltenden Einfluss auf den globalen Handel.

Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet und verfolgt eine klare Mission: Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen helfen und sie mit den Instrumenten auszustatten, die ihnen einen sicheren grenzüberschreitenden Handel ermöglichen. Was mit einer auf Forderungen basierenden Finanzierung für türkische Textillieferanten, die an europäische Importeure verkaufen, begann, hat sich inzwischen zu maßgeschneiderten Handelsfinanzierungsstrukturen für Unternehmen in der ganzen Welt entwickelt, die in mehr als 20 Branchen tätig sind.

Heute kauft Tradewind weiterhin Forderungen an, setzt in Rechnungen gebundene Liquidität frei und unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung verlängerter Zahlungsfristen, während Lieferketten und Handelsumgebungen immer komplexer werden. Im Jahr 2025 verstärkte das Unternehmen seine Präsenz in wichtigen Märkten und baute seine Beziehungen zu Unternehmen aus, die flexible Alternativen zur traditionellen Bankfinanzierung suchen.

Rückblick auf 25 Jahre – und Ausblick auf das, was kommt

In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind seine Präsenz auf vier Kontinenten ausgebaut und damit seinen auf Beziehungen basierenden Ansatz zur Unterstützung von Unternehmen vor Ort bekräftigt. Die Kernaussage bleibt dieselbe: Finanzierung, Kreditschutz sowie Inkasso in einer umfassenden Handelsfinanzierungslösung kombinieren, um das Betriebskapital zu erhöhen, das Risiko zu verringern und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen.

„Das Ende unseres Jubiläumsjahres zum 25-jährigen Bestehen ist ein Meilenstein und ein Moment der Reflexion", sagte Ansgar Hütten, Geschäftsführender Direktor bei Tradewind. „Wir sind unglaublich stolz auf das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen – von schnell wachsenden Exporteuren, die neue Märkte erschließen, bis hin zu Herstellern, die wichtige Güter in die ganze Welt liefern. Ihre Ambitionen haben unsere Entwicklung als Unternehmen geprägt und inspirieren uns auch weiterhin, wenn wir das nächste Kapitel planen."