The Platform Group übernimmt Modeplattform 43einhalb – So geht's weiter!
Mit einem weiteren strategischen Zukauf stärkt The Platform Group ihr Modegeschäft: Die Fuldaer Sneaker- und Fashion-Plattform 43einhalb wird Teil des wachsenden TPG-Portfolios.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group (TPG) übernimmt die Modeplattform 43einhalb mit Sitz in Fulda.
- 43einhalb ist eine B2C-Plattform für hochwertige Mode und Sneaker, gegründet 2011.
- Der durchschnittliche Warenkorb bei 43einhalb liegt bei 145 Euro und umfasst Produkte von 46 Marken.
- Die Übernahme soll im Januar 2026 abgeschlossen werden, der Kaufpreis bleibt vertraulich.
- TPG plant, das Consumer Goods-Segment durch die Integration von 43einhalb weiter auszubauen und die Marketingstrategien zu bündeln.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt, und TPG plant weitere Übernahmen im Consumer Goods-Bereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss (voraussichtlicher Termin), bei The Platform Group ist am 22.04.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,74 % im
Minus.
-4,56 %
-3,74 %
-24,93 %
-42,36 %
-24,73 %
+38,05 %
-83,00 %
-82,45 %
