    The Platform Group übernimmt Modeplattform 43einhalb – So geht's weiter!

    Mit einem weiteren strategischen Zukauf stärkt The Platform Group ihr Modegeschäft: Die Fuldaer Sneaker- und Fashion-Plattform 43einhalb wird Teil des wachsenden TPG-Portfolios.

    Foto: Fashionette AG
    • The Platform Group (TPG) übernimmt die Modeplattform 43einhalb mit Sitz in Fulda.
    • 43einhalb ist eine B2C-Plattform für hochwertige Mode und Sneaker, gegründet 2011.
    • Der durchschnittliche Warenkorb bei 43einhalb liegt bei 145 Euro und umfasst Produkte von 46 Marken.
    • Die Übernahme soll im Januar 2026 abgeschlossen werden, der Kaufpreis bleibt vertraulich.
    • TPG plant, das Consumer Goods-Segment durch die Integration von 43einhalb weiter auszubauen und die Marketingstrategien zu bündeln.
    • Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt, und TPG plant weitere Übernahmen im Consumer Goods-Bereich.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss (voraussichtlicher Termin), bei The Platform Group ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,74 % im Minus.


    The Platform Group

    -4,56 %
    -3,74 %
    -24,93 %
    -42,36 %
    -24,73 %
    +38,05 %
    -83,00 %
    -82,45 %
