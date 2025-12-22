Warum 2026 für dieses Unternehmen richtig schmerzhaft werden könnte

Lyft glänzt 2025 mit einem starken Kursplus. Die Aktie liegt über 50 Prozent im Plus und steuert auf das beste Börsenjahr der Unternehmensgeschichte zu. Doch diese Erfolgsgeschichte endet laut Wedbush schon bald. Analyst Scott Devitt stufte die Aktie von "neutral" auf "underperform" herab. Sein neues Kursziel liegt bei 16 US-Dollar und damit deutlich unter den bisherigen 20 US-Dollar.

Hauptgefahr lautet autonome Mobilität

Devitt hält die wachsende Verbreitung autonomer Fahrzeuge für die größte Bedrohung. Lyft sei besonders verwundbar, weil das Unternehmen stark vom US-Ridesharing abhänge und nur schwach diversifiziert sei. Er schreibt:

"Lyft ist angesichts seiner Präsenz auf dem US-amerikanischen Mitfahrmarkt und seines wenig diversifizierten Angebots am stärksten von den Auswirkungen der Disruption durch autonome Fahrzeuge bedroht."

Er glaubt, dass Betreiber autonomer Dienste eher auf eigene Plattformen setzen werden, statt Partner wie Lyft einzubinden. "Daher glauben wir, dass der Markt die negativen Auswirkungen unterschätzt, die autonome Fahrzeuge auf den diskontierten Cashflow-Wert von Lyft haben könnten", warnt er.

Hoffnungsträger Waymo – mit Fragezeichen

Lyft versucht gegenzusteuern. Das Unternehmen plant gemeinsam mit Googles Waymo ab 2026 einen Robotaxi-Dienst in Nashville. Doch Devitt dämpft Erwartungen. Er erinnert daran, dass Waymo seither keine weiteren neuen Lyft-Partnerschaften angekündigt habe. Er sagt: "Da Waymo die 'Stützräder'-Phase seiner Entwicklung hinter sich lässt, erwarten wir mehr Vertrieb über Waymo One und weniger über 3P-Integration. 2026 könnte sich als schmerzhaftes Jahr für Mitfahrgelegenheiten erweisen, wenn dies zutrifft."

Analysten bleiben vorsichtig

Laut Daten von LSEG stufen 33 von 49 Analysten die Aktie lediglich als Halteposition ein. Viele halten also still – doch Wedbush sendet ein klares Warnsignal: 2026 könnte zum Stresstest für Lyft und die gesamte Ridesharing-Branche werden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

