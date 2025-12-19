    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Michigan-Konsumklima hellt sich weniger als erwartet auf

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Verbraucherstimmung steigt nur leicht auf 52,9 Punkte
    • Inflationserwartungen sinken kurzfristig auf 4,2 Prozent
    • Kaufbedingungen für langlebige Güter weiter gesunken
    USA - Michigan-Konsumklima hellt sich weniger als erwartet auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember weniger aufgehellt als erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 1,9 Punkte auf 52,9 Punkte, wie die Universität am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 53,5 Punkte gerechnet. In einer ersten Schätzung waren 53,3 Punkte ermittelt worden.

    Gestützt wurde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen der Verbraucher. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen etwas ein. Beide Werte lagen unter dem Niveau der Erstschätzung.

    Die Inflationserwartungen auf kurze Sicht fielen um 0,2 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Zunächst waren 4,1 Prozent ermittelt worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen sanken von 3,4 Prozent auf 3,2 Prozent. Hier wurde die Erstschätzung bestätigt.

    "Die Kaufbedingungen für langlebige Güter sind im Dezember zum fünften Mal in Folge gesunken, während die Erwartungen hinsichtlich der persönlichen Finanzen und der Geschäftsbedingungen gestiegen sind", erklärte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Die Erwartungen für den Arbeitsmarkt haben sich in diesem Monat etwas verbessert."

    Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
