HiTHIUM stellt auf seinem dritten Eco-Day die weltweit erste Lithium-Natrium-AIDC-Energiespeicherlösung mit voller Lebensdauer vor

XIAMEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem dritten HiTHIUM Eco-Day stellte HiTHIUM die weltweit erste kollaborative Lithium-Natrium-Energiespeicherlösung mit voller Dauerleistung vor: die ∞Power-Lösungen für KI-Rechenzentren (AIDC). Das Portfolio umfasst ∞Power 6,25 MWh 4h, ∞Power 6,9 MWh 8h, ∞Power N2,28 MWh 1h und ∞Power 6,25 MWh 2h, wobei langlebige Lithium-BESS mit hochleistungsfähigen Natrium-Ionen-BESS kombiniert werden. Gemeinsam bilden sie ein koordiniertes „Source-Grid-Load"-Energieunterstützungsframework, das die Kernanforderungen der AIDC in Bezug auf Nachhaltigkeit, Agilität, Stabilität und Kosteneffizienz erfüllt und den Weg für eine kohlenstoffarme, hochgradig widerstandsfähige KI-Infrastruktur ebnet.

Steigende KI-Workloads führen zu einem rasch wachsenden Energiebedarf, während die Energieinfrastruktur in der Regel 5 bis 10 Jahre benötigt, um diesen Bedarf zu decken. AIDC verursacht außerdem häufige, starke Lastschwankungen von bis zu 70 % innerhalb von wenigen Millisekunden, was sowohl für die Netzstabilität als auch für den Betrieb von Rechenzentren ein ernstes Risiko darstellt. Die Nutzung traditioneller Energiequellen würde die CO2-Emissionen weiter erhöhen.

Dr. Nazar Yi, Vorstandsmitglied und Vizepräsident von HiTHIUM, betonte, dass zur Überwindung dieses Engpasses ein neues Energiesystem erforderlich ist, das sich durch agile Bereitstellung und umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung auszeichnet. Die neuen ∞Power-Lösungen für KI-Rechenzentren von HiTHIUM bieten eine umfassende Aufrüstung, die auf einer Langzeit-Energiespeicherung (LDES) auf der Quellseite und einer kollaborativen Lithium-Natrium-Konfiguration auf der Lastseite basiert.

Ein „Green Power Accelerator" für agile Bereitstellung auf der Quellseite

Durch die Kopplung von Langzeitspeichern mit Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Energien verkürzt die Lösung von HiTHIUM den Bauzyklus für die Energieinfrastruktur auf 1–2 Jahre. Wenn erneuerbare Energien mehr als 80 % des Bedarfs eines AIDC ausmachen, maximiert LDES mit einer Dauer von 8 Stunden den Wert, indem es die LCOE senkt, Strompreisschwankungen absichert und Szenarien wie Netzfrequenzregelung, Black Start und CO2-freie Notstromversorgung unterstützt.