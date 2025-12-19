    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarnival Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Carnival Corporation

    Carnival Corporation - Aktie gewinnt kräftig - 19.12.2025

    Am 19.12.2025 ist die Carnival Corporation Aktie, bisher, um +9,60 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Corporation Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das Kreuzfahrten über Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises anbietet. Als größter Anbieter weltweit konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Die breite Markenvielfalt und globale Präsenz sind Alleinstellungsmerkmale.

    Carnival Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Mit einer Performance von +9,60 % konnte die Carnival Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carnival Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,57. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carnival Corporation in den letzten drei Monaten Verluste von -9,33 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carnival Corporation Aktie damit um +1,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carnival Corporation um +1,59 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,78 %
    1 Monat +8,87 %
    3 Monate -9,33 %
    1 Jahr +2,02 %

    Informationen zur Carnival Corporation Aktie

    Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,97 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 19.12. - US Tech 100 stark +1,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Carnival Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival Corporation

    +9,70 %
    +2,14 %
    +8,83 %
    -10,01 %
    +1,75 %
    +200,79 %
    +36,96 %
    -50,06 %
    -16,61 %
    ISIN:PA1436583006WKN:120100



    Verfasst von Markt Bote

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
