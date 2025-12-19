DAX vom Hexensabbat unbeeindruckt – Konsumenten pessimistisch wie lange nicht

Wie mit einer fehlenden Investitionsneigung der Unternehmen aufgrund unsicherer Zukunftsaussichten in Kombination mit einem schleppenden Binnenkonsum das Wachstum im kommenden Jahr wieder anziehen soll, ist mehr als fraglich. Alle Hoffnung ruht jetzt auf dem berühmten Sondervermögen, das für Infrastruktur und Verteidigung ausgegeben werden und in den kommenden Wochen und Monaten bei den Auftragnehmern ankommen soll. Um die Stimmung in der Industrie und den Haushalten aber nachhaltig zu drehen, bedarf es über die reinen Geschäftszahlen der bedachten Unternehmen hinaus auch eines sehr starken psychologischen Impulses. Bleibt dieser aus, verschiebt sich die Wirtschaftswende immer weiter nach hinten.

Mitten im für die Einzelhändler wichtigen Weihnachtsgeschäft fällt das GfK-Konsumklima um weitere 3,5 auf minus 26,9 Punkte. Vor allem sinkende Einkommenserwartungen bei gleichzeitig hoher Inflation verunsichern derzeit die Menschen, die das Geld deshalb lieber zusammenhalten.

Dass der DAX auf diese Zahlen nicht direkt reagiert, ist keine Überraschung. Dass aber auch der heutige Hexensabbat beinahe spurlos am Aktienmarkt vorübergegangen ist, spricht ebenso für eine Kaufzurückhaltung der Anleger kurz vor den Feiertagen. Noch vier Handelstage haben vor allem die institutionellen Investoren Zeit, ihre Portfolios gemäß dem sogenannten „Window Dressing“ für ihre Kunden aufzuhübschen und gutgelaufene Aktien zu kaufen und Verlustbringer hinauszuwerfen. Mit der Commerzbank, Bayer und Heidelberg Materials gehörten heute auch drei starke Aktien des ablaufenden Jahres zu den Gewinnern, während die Verlustbringer Beiersdorf, Henkel und Zalando zusätzlich durch die schlechten Konsumzahlen belastet wurden.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

